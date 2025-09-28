El vértigo de las últimas semanas de septiembre parece seguir retumbando. El gobierno atravesó una crisis impactante y todavía resulta difícil entender sus derivadas. El anuncio del rescate financiero de Estados Unidos detuvo la corrida contra el dólar pero parece estar lejos de despejar todos los interrogantes. Parafraseando a un economista inglés, Argentina es el país en que lo inevitable no ocurre porque se impone lo impredecible.
La estrategia y el discurso sobre las reservas cambió por completo
El giro de 180 grados del gobierno
El anuncio del rescate financiero de Estados Unidos detuvo la corrida contra el dólar pero parece estar lejos de despejar todos los interrogantes.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.