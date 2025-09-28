El vértigo de las últimas semanas de septiembre parece seguir retumbando. El gobierno atravesó una crisis impactante y todavía resulta difícil entender sus derivadas. El anuncio del rescate financiero de Estados Unidos detuvo la corrida contra el dólar pero parece estar lejos de despejar todos los interrogantes. Parafraseando a un economista inglés, Argentina es el país en que lo inevitable no ocurre porque se impone lo impredecible.