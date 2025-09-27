La reconstrucción digital de un cráneo de un millón de años sugiere que el origen de los humanos modernos va mucho más atrás en el tiempo de lo que se pensaba y que el linaje del Homo sapiens pudo haber surgido en Asia en vez de en África. La investigación fue publicada en la revista Science. El estudio analizó al Yunxian 2, un cráneo descubierto en China en 1990 que pertenece a los denisovanos, una especie arcaica de homínidos. En un principio había sido considerado como perteneciente al Homo erectus, un ancestro anterior de nuestra especie. Pero gracias a las técnicas de reconstrucción digital actuales, se comprobó que tenía una capacidad cerebral aparentemente mayor. Las características del resto óseo se acercan más a las del Homo longi, especie que se creía que había existido mucho más tarde en la evolución humana.

Un cráneo lleno de misterios

Como el cráneo estaba parcialmente aplastado cuando se desenterró --según el paleoantropólogo Xiaobo Feng de la Universidad Shanxi, Taiyuan-- tuvieron que utilizar técnicas avanzadas de tomografía computarizada, imágenes con luz estructurada y reconstrucción virtual para modelar un Yunxian 2 completo.

Para calcular el linaje de Yunxian 2, el grupo de Feng lo clasificó junto con otros 104 especímenes de cráneo y mandíbula de homínidos de África, Asia y Europa en grupos anatómicamente similares. Un análisis informático identificó los linajes de Homo longi, Homo sapiens y Neandertal mediante la generación de árboles evolutivos que explicaban de manera más simple y directa las distribuciones de diferentes rasgos esqueléticos.

Chris Stringer, antropólogo del Museo de Historia Natural de Londres y miembro del equipo de investigadores, mostró una foto con la reconstrucción física que hicieron de Yunxian 2 para compararla con un Homo erectus de Java, Indonesia. La curiosidad esquelética de Yunxian 2 es que tiene un cráneo largo y bajo que, sin embargo, contenía un cerebro relativamente grande. Lo notable es que, a la vez, tiene las cuencas de los ojos poco espaciadas y una abertura nasal ancha y plana. Esto lo vincula con los Homo longi, dicen los investigadores, y no con el Homo erectus.

"Nuestra investigación indica que Yunxian no es un erectus, sino un miembro temprano de un grupo que contenía a Homo longi chinos y al Hombre de Denísova", aseguró. El equipo de Feng postula que el Homo sapiens tuvo una relación evolutiva más cercana con el Homo longi --y por tanto con Yunxian 2 y los denisovanos-- que con los neándertales.

Cambia la historia evolutiva

"Esto cambia muchas cosas", afirmó Stringer con entusiasmo. "Sugiere que hace un millón de años nuestros ancestros ya se habían dividido en grupos distintos, lo que indica una división evolutiva humana mucho más antigua y compleja de lo que se pensaba", explicó.

Si las conclusiones de la investigación resultan correctas, implicaría que podrían haber existido miembros mucho más antiguos de otros homínidos primitivos como el hombre de Neandertal o el Homo sapiens. A su vez, también se relativiza la hipótesis de que los primeros humanos se habrían dispersado partiendo de África.

Michael Petraglia, director del Centro Australiano de Investigación sobre la Evolución Humana de la Universidad Griffith, no participó en el estudio, pero consideró: "Podría estar produciéndose un cambio importante, con Asia Oriental desempeñando ahora un papel clave en la evolución de los homínidos".

La llave del misterio

Para Stringer, Yunxian 2 podría ayudar a resolver el gran enigma en torno a un conjunto confuso de fósiles humanos que datan de hace 300.000 a 1 millón de años. La paleoantropóloga Sheela Athreya de la Universidad de Texas aseguró que es emocionante tener una versión corregida de Yunxian, ya que del Pleistoceno medio, la ciencia ha obtenido una confusa variedad de fósiles que datan de hace 789 mil a 130 mil años.

Si el cráneo de Yunxian 2 proporciona una visión de la anatomía del Homo Sapiens poco después de los orígenes de los linajes longi y sapiens, "puede representar una de las ventanas más importantes a los procesos evolutivos que dieron forma a nuestro género", profundizó el coautor Stringer.

Para Feng y sus colegas, el Homo longi abarca tanto el cráneo llamado Hombre Dragón --un resto de 146 mil años encontrado en China-- como fósiles chinos y el material sobre los denisovanos (conocidos por restos de ADN antes que por restos fósiles).

En parte, esto se debe a que en 1989 se excavó en un sitio de China central donde surgió el cráneo de Yunxian 1 muy golpeado, lo cual hizo que no se lo pueda reconstruir. La profundización de las excavaciones hizo que se encontraran el cráneo Yunxian 2 en 1990 --luego reconstruido-- y el Yunxian 3 en 2023.

Informe: Natalia Rótolo.