Banfield, el equipo más goleado del torneo, contra Unión de Santa Fe, el segundo más goleador. Como no podía ser de otra manera, terminó 0 a 0. El Taladro y el Tatengue aburrieron anoche en el Florencio Sola aunque el resultado no le sentó tan mal a ninguno a de los dos: la visita estiró su ventaja como líder de la Zona A (17 puntos; con Barracas y Estudiantes a sólo dos unidades) mientras que el local, con un plantel muy austero, se mantiene en puestos de playoffs (6º con 14) y sumó su tercera valla invicta de los cuatro partidos, acaso su gran déficit.

Donde el punto les dolió a ambos fue en la carrera por la clasificación a copas internacionales. Ambos se ubican en mitad de tabla anual, Unión con 31 puntos y Banfield con 28, lejos del último en acceder por ahora a la Sudamericana, Huracán con 39.

Acaso lo más divertido de la noche llegó en el tiempo de descuento, y por el lado de Banfield. Tras un centro de córner y varios rebotes, la pelota le quedó al ingresado Lautaro Ríos para definir de volea casi que en la puerta del área chica y sacó un lindo derechazo que, con desvío incluido, provocó la excelente reacción de Matías Tagliamonte para mantener el cero tatengue.

Por la próxima fecha, Unión tendrá una buena oportunidad de sumar cuando reciba a Aldosivi (3), el peor equipo del torneo hasta el momento, mientras que el Taladro visitará al alicaído Huracán (12).



