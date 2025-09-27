Luego de su tour por los Estados Unidos, donde recibió promesas de apoyo condicionadas a sus chances de mantenerse en el poder y avanzar con las reformas que le impone su admirado Donald Trump, el gobierno que encabeza Javier Milei convocó para el próximo lunes al denominado “Consejo de Mayo”, desde el que intentará reconstruir la frágil gobernabilidad alcanzada en su primer año de gestión. El presidente tiene previsto retomar hoy al mediodía sus actividades de campaña, cuando participe, en La Rural de Palermo, de la Feria Internacional de Turismo, una de las áreas devastadas en todo el paísel lunes visitará Tierra del Fuego para apoyar a sus candidatos en la elección legislativa del 26 de octubre
Tras el viaje a EE.UU, Milei reedita "El Consejo de Mayo"
En busca de la fuerza perdida
El encuentro se realizará el lunes por la mañana y está a cargo de Guillermo Franco. Además, el Presidente viajará al sur.
