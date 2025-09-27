“Y en un abrazo,

de esos que dan gusto,

sentir que estamos juntos otra vez”. Hugo Midón

Esta edición tan especial del Festival de Teatro Hugo Midón, que se celebra hace catorce años como un ritual en la Casa Cultural de las Madres de Plaza de Mayo y en el mes de los maestros y maestras, trae consigo a las nuevas generaciones como legado de una obra inmensa que trasciende épocas y que se multiplica en los artistas que la sostienen y la llevan como bandera.

Hugo Midón y Carlos Gianni fueron una dupla invencible en el teatro y la comedia musical dedicada a toda la familia, llenos de belleza y actualidad, y comprometidos con lo social y con el arte transformador.

Sus canciones y sus obras parecen escritas hoy, porque hablan de la realidad, de lo cotidiano, de lo que nos pasa y nos atraviesa. Nos hablan a nosotros desde nuestra cultura.

En esta casa que las Madres soñaron desde la transformación colectiva, esta obra cobra otra dimensión, se resignifica y se hace inmensa y necesaria para poner luz donde hubo sombras y amor donde hubo odio.

Hace catorce años llevamos adelante este festival con mucho compromiso, como todas las actividades culturales y educativas que sostenemos todas las personas que hacemos el ECuNHi; desde pensar la programación, limpiar y acomodar, cocinar ricas tortas y guisos, hasta difundir y convocar para habitar y defender este lugar de la memoria que soñaron las Madres de Plaza de Mayo y que se encuentra desfinanciado desde hace ya muchos años. Por ese motivo, el espacio necesita del apoyo incondicional de sus trabajadores, sus docentes, sus alumnos y alumnas, de la Asociación de Amigos del ECuNHi y de los artistas que lo habitan con el gran compromiso de defender la memoria, transformar desde el arte y construir colectivamente un lugar relacionado con el horror y la muerte hoy convertido en un centro cultural lleno de propuestas que son faro, que siembran un futuro más luminoso y que necesita más que nunca ser habitado y defendido.

Les esperamos. ¡Las puertas siempre estarán abiertas!

* Directora del ECuNHi.