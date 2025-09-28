La actuación del apertura local, Sacha Feinberg-Mngomezlu, quedará para el recuerdo al anotar 37 puntos para su equipo, en la goleada 67-30 ante el seleccionado argentino. Los Pumas tuvieron un pobrísimo segundo tiempo, en donde perdieron en todos los aspectos del juego, cometieron muchísimos errores colectivos e individuales, y se desmoronaron respecto a lo realizado en la etapa inicial, para caer categóricamente en uno de los peores resultados
La debacle del seleccionado argentino llegó en el segundo tiempo
Sudáfrica goleó a Los Pumas y buscará ganar el Rugby Championship
Los Springboks se llevaron el primer duelo en Durban con un resultado concluyente de 67-30. El conjunto de Contepomi había jugado una buena primera parte.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.