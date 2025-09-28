La nueva Constitución provincial ya abrió un primer debate interpretativo. La discusión se dio mientras los legisladores analizaban un pedido de endeudamiento del Ejecutivo para la realización de obras que protejan a San Javier de las crecidas y evitar potenciales inundaciones. Desde el bloque Hacemos Santa Fe advirtieron que, siguiendo la nueva redacción, la provincia podría estar superando el límite de endeudamiento permitido y solicitaron postergar la aprobación para que el Ejecutivo realice un informe técnico al respecto. “Nuestro punto es que el límite cambia sustancialmente si lo que se considera en relación a los ingresos de la provincia son los servicios de la deuda o si se computa el stock de la deuda, que es un monto mucho mayor”, explicó el diputado Walter Agosto. El pedido opositor no prosperó, y la norma fue aprobada. “Estamos de acuerdo con la deuda y las obras que se van a realizar. Nos parecía que estirar una semana la votación era sano, porque la obra se está ejecutando y servía para tener una adecuada interpretación de la norma”, añadió.

El debate tuvo lugar el pasado jueves, en la Cámara baja de la Legislatura provincial. Durante la sesión, los diputados trataron sobre tablas una ley pedida desde el gobierno provincial: la habilitación de un endeudamiento de hasta 25 millones de dólares para la readecuación de las obras de defensa contra inundaciones y la estabilización de las barrancas en el este de la ciudad de San Javier. Se trata de una gestión iniciada durante el gobierno de Omar Perotti, pero que quedó sin financiamiento desde la implementación de la Ley de Bases. Sobre la necesidad de las obras hay consensos, pero la sesión abrió un debate interpretativo sobre la nueva redacción constitucional. ¿La particularidad? Minutos antes los legisladores habían jurado la nueva Constitución.

Las posiciones encontradas se dieron en torno a las atribuciones del Poder Legislativo. Mientras que el viejo texto constitucional, en su artículo 55 habla de la habilitación al Poder Ejecutivo para la celebración de contratos, aclarando que “el servicio de la totalidad de las deudas provenientes de empréstitos no puede comprometer más de la cuarta parte de la renta provincial”, en el nuevo artículo 90 ya no refieren a los servicios de la deuda, sino a la deuda en sí. Para parte de la oposición, esa redacción deja abierta la posibilidad de que la nueva Constitución ponga un límite más restrictivo que la anterior, a la hora de endeudarse.

“En nuestro bloque acordamos con el proyecto. Entendemos que es un endeudamiento acotado, con relativas buenas condiciones en el contexto actual y sabemos de la necesidad de la obra para la comunidad en esa zona. El tema se plantea con la nueva redacción: no es lo mismo hablar de los servicios de la deuda, que de la deuda”, explicó Agosto a Rosario/12. “Nuestro punto es que el límite cambia sustancialmente si lo que se considera en relación a los ingresos de la provincia son los servicios de la deuda a si se computa el stock de la deuda, que es un monto mucho mayor”, añadió.

Ante ese interrogante, desde el bloque Hacemos Santa Fe propusieron que el proyecto vuelva a comisión, con el objetivo de que el Ejecutivo brinde los detalles técnicos del tema. Pero la iniciativa no fue contemplada y el endeudamiento fue aprobado con la abstención de ese sector del interbloque peronista. “Nosotros planteamos que antes de avanzar en la aprobación podamos requerir un informe técnico del Poder Ejecutivo, pero se nos negó. Estamos de acuerdo con la deuda y las obras que se van a realizar. Nos parecía que estirar una semana la votación era sano, porque la obra se está ejecutando y servía para tener una adecuada interpretación de la norma”, sostuvo el diputado.

La respuesta del oficialismo estuvo a cargo de Pablo Farías, quien remarcó que el sentido que se le buscó dar a la nueva norma es que la base para determinar el límite de endeudamiento es un ejercicio anual. “Para que fuera como dice Agosto, el pago debería hacerse en un solo período. Lo que se estableció es que en un ejercicio no se puede superar el 25%”, explicó. Y aseguró que, en lo que refiere al límite de endeudamiento, la nueva norma no presenta modificaciones de la anterior.

Sin embargo, la respuesta no convenció a la oposición. “Los diputados del oficialismo, lejos de dar una explicación desde el punto de vista de las finanzas públicas o del derecho, nos hablaron del espíritu de la nueva redacción”, planteó el exministro de Economía santafesino. “Ante esa respuesta tan pobre, desde nuestro bloque decidimos abstenernos. Nos parece que está mal redactado, o hubo una omisión, o se cometió un error. Pero el punto que nos mueve es que en un tema tan importante para el manejo de la política fiscal de la provincia, como es el tema del endeudamiento, la norma constitucional tiene que estar muy clara y pacíficamente aceptada por todo el mundo”, completó.

El debate permeó incluso por fuera del bloque peronista y de Unidos. El diputado del Frente Amplio por la Soberanía, Fabián Palo Oliver, se refirió al tema: “Si la primera vez que está en discusión un empréstito en la provincia ya hay diferencias de interpretación por un artículo de la Constitución, estamos en problemas”. Luego, el exgobernador Omar Perotti, cuestionó que se hable de “excusas” en el recinto. “Hemos tolerado tiempos más que suficientes para aprobación de endeudamiento en nuestro gobierno, cuando hablamos de una semana o de días. La obra está yendo a muy buen ritmo, no es una obra que esté parada o esperando el financiamiento para arrancar o retomarse”, insistió.

A futuro

Por fuera de la discusión en torno a este endeudamiento puntual, el debate abre otra ventana: ¿puede presentar un problema a futuro? Para Agosto, debería haber claridad en torno a estos temas. “Seguramente vamos a trabajar en la sanción de otras leyes, porque en la Constitución muchas cosas se marcan como criterio general y después hay que avanzar en otras normativas. Pero la lectura genera confusión y son temas que no deben quedar a la interpretación”, expresó y agregó: “Creo que hay un tema de sentido común: si el oficialismo sostiene que la interpretación es la misma, ¿para qué se cambió la redacción?”.

No obstante, el legislador aclaró que desde el espacio no prejuzgan ninguna intención detrás de esa nueva redacción: “Solo marcamos un defecto. Hay una ligereza en pensar que un texto tan cerrado pueda luego tener una interpretación verbal tan ligera como la que hicieron del oficialismo. Nuestro planteo tiene que ver con cuidar la deuda pública de la provincia de Santa Fe. Las reglas fiscales tienen que ser de fácil interpretación. Esa es su cualidad más importante y acá no lo vemos”.