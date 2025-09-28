En su proyecto “Que Estados Unidos vuelva a ser grande”, Donald Trump apela a narrativas y fórmulas discursivas que refuerzan el rol de esa potencia en la escena mundial y enfatizan el autoelogio. Entre otras cucardas, se arroga haber sido el presidente que más guerras impidió en tan solo siete meses de mandato. Al mismo tiempo será bajo su presidencia que EE.UU. conquiste el universo. De hecho, s
Busca instalarse como “el presidente de la paz” y mediar en todos los conflictos internacionales
El apuro de Trump por ser el superhéroe mundial
Se deshace en autoelogios y asegura haber frenado siete guerras. Las promesas de “salvar a la generación del presente” y la postura mesiánica que lo aproxima a Javier Milei.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.