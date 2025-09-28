En un duelo de necesitados, San Lorenzo le ganó bien 2-0 a Godoy Cruz con goles de Gastón Hernández y Alexis Cuello, en un partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura. Con este triunfo, el local cortó una racha de tres encuentros sin sumar de a tres y se ubica entre los primeros cuatro de Grupo B, quedando en puestos playoffs y en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

El Nuevo Gasómetro fue escenario de un juego cortado, entretenido, por momentos de ida y vuelta, con un tiempo para cada uno y con varias situaciones claras de gol. El Ciclón, que estrenó camiseta nueva negra -con vivos azules y rojos en el cuello y en las mangas-, golpeó en los momentos justos para dejar nocaut a la visita y sin reacción.

El buen primer tiempo frente a Independiente hizo que Damián Ayude repitiera el equipo que empató 1-1 en Avellaneda. Enfrente, Walter Ribonetto puso de entrada a Pol Fernández, principal novedad con respecto al 11 que igualó en uno contra Instituto en Mendoza. El volante central mejoró a la visita desde el juego y se hizo cargo de la mitad de cancha junto a Walter Montoya, que fue determinante para la generación de juego por la izquierda.

El Tomba apeló a su juego simple y dinámico para tratar de lastimar por las bandas. En el primer tiempo fue profundo, pero le faltó efectividad para definir. En el complemento, se diluyó su juego tras sufrir el segundo tanto, aunque le anularon un gol a Nicolas Fernández por posición adelantada de Auzmendi, cuando arrancaba la jugada. Godoy Cruz atraviesa un momento crítico, ya que ganó apenas un partido en lo que va del campeonato.

San Lorenzo, por su parte, no tuvo un buen primer tiempo. Por momentos lo sufrió y fue lo peor que se vio de la etapa de Ayude como DT, pero se hizo fuerte en las pelotas paradas. Primero a los 45´, Gulli ejecutó un tiro de esquina desde la derecha, Romaña la peinó y Hernández la desvió para el 1-0. Después a los 52, Cuello estiró la diferencia de penal tras una falta de Meli sobre Cerutti, que estuvo bien cobrada por Nicolas Lamolina.

Tras el 2-0, el local mejoró en su juego, suelto y con espacios. Hubo sociedades entre Gulli-Tripicchio-Cerutti para generar juego por los costados y habilitar a Cuello para las diagonales. Gulli desperdició su chance al definir desviado. También lo tuvo Realli, pero tapó bien Petroli. Fue un tiempo para cada uno. El Tomba desperdició las chances que tuvo en la primera etapa, cuando mejor jugó. El Santo aprovechó una de las pocas que generó en la etapa inicial y marcó rápido al inicio del segundo para cerrar el partido.

Mas allá del buen momento futbolístico, el presente de San Lorenzo está marcado por la crisis institucional. El club atraviesa un periodo de acefalia tras la renuncia de 13 dirigentes desde la última reunión directiva que marcó la salida como presidente de Marcelo Moretti, dos años y medio antes de que finalice su mandato. Hoy, la entidad azulgrana está conducida por una mesa extraordinaria integrada por siete miembros, presidida por Ulises Morales que se hizo cargo como vicepresidente de la Asamblea de Representantes luego de que Daniel Matos se tome licencia durante 15 días por temas laborales. Cabe remarcar que el 13 de octubre a las 18.30, se llevará a cabo en el Nuevo Gasómetro una nueva reunión para definir la fecha de elecciones y un gobierno provisorio hasta que los socios voten un nuevo presidente.











