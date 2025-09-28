El gobierno consiguió, con la quita temporal a las retenciones al agro, en apenas 48 horas el efecto buscado de comprometer a los exportadores a liquidar 7000 millones de dólares como adelanto de futuras ventas. Pero, a la vez, pagó el costo de un sinnúmero de efectos no buscados: el repudio de las entidades del campo, el "reto" del gobierno de Estados Unidos tras los reproches de los farmers (agricultor