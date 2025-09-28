Con dos goles de Julián Alvarez en el estadio Metropolitano, Atlético Madrid derrotó 5-2 al Real Madrid este sábado en el clásico de la capital, por la séptima fecha de la Liga de España.

Durante el primer tiempo, el equipo de Diego Simeone (con su hijo Giuliano y Nico González también en cancha) realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo y generó diversas oportunidades claras de gol.

Así abrió la cuenta el español Robin Le Normand con un cabezazo preciso dentro del área chica. Sin embargo, Real Madrid revirtió la situación con el francés Kylian Mbappé y el turco Arda Güler.

Alvarez avisó e hizo temblar un poste, y enseguida el mediocampista Koke dio un pase preciso que terminó en la definición aérea del noruego Alexander Sørloth para la igualdad parcial antes del descanso.

En el complemento, el local aprovechó la desconcentración del puntero y selló un sólido e histórico triunfo, que hacía 75 años que no sucedía.

Alvarez adelantó a su equipo desde los doce pasos y luego -ya con el ingreso de Franco Mastantuono en el Merengue- convirtió un gran gol desde un tiro libre para concretar su segundo tanto del encuentro.

En tiempo cumplido entró Nahuel Molina y el Atlético Madrid cerró un impactante triunfo 5-2 tras la habilitación de Baena para el francés Antoine Griezmann.

A pesar del triunfo, el Colchonero se quedó con el cuarto puesto de la tabla, mientras que el Merengue aún sostiene la punta, aunque este domingo a las 13.30 el escolta Barcelona recibe a Real Sociedad y podría desbancarlo.

Por otro lado, el Getafe igualó 1-1 con Levante (con Matías Moreno), Villarreal batió 1-0 al Athlétic Bilbao y el Mallorca de Pablo Maffeo venció 1-0 al Alavés de Eduardo Coudet, Nahuel Tenaglia y Lucas Boyé.

Este domingo también jugarán Rayo Vallecano-Sevilla (a las 9), Elche-Celta (11.15) y Betis-Osasuna (16).

Posiciones en la Liga de España







