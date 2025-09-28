River recibirá este domingo a Deportivo Riestra, por la décima fecha de la Liga Profesional, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita arrebatarle a su rival la primera posición en el Grupo B.

El Millonario llega a este duelo clave golpeado, luego de lo que fue la dura eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil, que lo superó tanto en condición de visitante como de local.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo acumulan tres derrotas consecutivas, ya que además de las caídas frente al Palmeiras, también fueron superados por Atlético Tucumán en la novena fecha del Torneo Clausura.

De cara a este encuentro, River no podrá contar con Enzo Pérez ni con Juan Portillo, por sus respectivos problemas físicos. Es por esto que se podría dar el ingreso del juvenil Agustín de la Cuesta, quien viene de sumar minutos ante Atlético Tucumán.

Deportivo Riestra, por su parte, es la gran sorpresa de este torneo, ya que tuvo un arranque inmejorable y lidera en la Zona B con 19 puntos, uno más que River.

Los dirigidos por Gustavo Benítez ganaron en sus últimas cuatro presentaciones: ante Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia La Plata.

El encuentro está programado a las 18 (TV: ESPN Premium) en el estadio Monumental de Núñez.

Un Globo en Mendoza

En el Estadio Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia recibirá este domingo a partir de las 19.30 (TV: TNT Sports) a Huracán.

Tanto el conjunto mendocino como el Globo están atravesando un irregular momento y necesitan sumar de a tres para luchar por entrar a los play-offs.

La Gloria recibe al Granate

Instituto de Córdoba y Lanús jugarán este domingo desde las 20.15 (TV: ESPN Premium) en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la décima fecha del Torneo Clausura.

Con chances de meterse en la zona de play-offs, el cuadro cordobés buscará volver a sumar de a tres luego de empatar contra Godoy Cruz.

Por otro lado, los dirigidos por Mauricio Pellegrino vienen en racha y, tras sacar a Fluminense de la Copa Sudamericana en el mismísimo Maracaná, intentarán acercarse a la punta del Grupo B.



