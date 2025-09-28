La Selección Argentina Sub 20 arrancará este domingo con una nueva ilusión mundialista cuando se mida desde las 20 con Cuba, en el estreno de la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en Chile. Para el equipo albiceleste, dirigido por Diego Placente, es una oportunidad para quedarse con el certamen por séptima vez en su historia. Y para su entrenador, es la chance de conseguir el título que logró como jugador hace casi tres décadas.

Desde las 20, el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso será escenario del estreno de los chicos de Placente, con nombres destacados como Julio Soler, Milton Delgado, Alvaro Montoro, Ian Subiabre, Mateo Silvetti y Gianluca Prestianni, entre otros. En cambio, figuras rutilantes como Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Aaron Anselmino y Valentín Carboni no fueron cedidos por sus clubes europeos y se perderán la cita ecuménica.

En los papeles, el de este domingo es el partido más sencillo del grupo, que continuará el miércoles ante Australia y se completará el sábado próximo ante Italia.