En la tarde de ayer continuaba el alerta amarillo por fuertes vientos, ya que las ráfagas alcanzaron los 90 km/h, y se recomienda extremar precauciones, y hubo recomendaciones varias desde el municipio para prevenir accidentes. A lo largo de la jornada se registraron 130 incidencias, principalmente por árboles, ramas o columnas en riesgo, y las cuadrillas del municipio trabajaban en varias zonas, entre ellas la plaza Pringles en el centro, ante varias ramas de gran porte caídas.

En el marco del alerta meteorológico por fuertes vientos que el Servicio Meteorológico actualizó para la tarde de ayer para Rosario y región, los inconvenientes correspondieron a árboles o ramas con riesgo (68), cables o columnas (52), derrumbes, hundimientos o desprendimientos (7) y anegamientos transitorios (3).

Una rama de gran porte de un lapacho en Santa Fe entre Italia y Dorrego cayó sobre un colectivo, y hubo un operativo de desvíos para quitarla.

Desde el Centro de Monitoreo Climático se registraban dos árboles caídos sobre viviendas, seis sobre vehículos, cinco voladuras de techos y seis carteles dañados. Y la mayor ráfaga de vientos fue del cuadrante sudoeste, poco antes del mediodía.

Desde la madrugada, las cuadrillas operativas de Protección Civil se encuentran desplegadas en distintos barrios, priorizando la reducción de riesgos, y atendiendo daños menores ocasionados por el temporal.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta meteorológico de nivel amarillo por fuertes vientos para el departamento Rosario y otros del sur provincial para la tarde de este sábado.

El director de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Municipalidad de Rosario, Gonzalo Ratner, remarcó: "Recomendamos a los vecinos extremar precauciones: evitar transitar bajo árboles, estructuras o carteles que puedan ceder por la fuerza del viento, y asegurar objetos sueltos en balcones y terrazas, para prevenir accidentes".

Durante la vigencia del alerta, desde el municipio recomendaron no circular por la calle salvo que sea necesario, tener especial precaución con los vehículos en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

Para dar aviso de eventualidades producidas por el viento, la línea gratuita 103 es de Protección Civil. También se pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot del municipio vía Whatsapp al 3415440147.