Rosario Central conquistó este sábado una gran victoria, al vencer a Gimnasia por 3-0 como visitante en La Plata por la fecha 10 del torneo Clausura de la Liga Profesional, con contundencia goleadora y una gran actuación del campeón mundial Ángel Di María, autor del último tanto y partícipe de los otros dos.



El equipo platense, prácticamente, se encontró en desventaja durante todo el partido. Es que, antes de los dos minutos de iniciado el juego en el estadio Juan Carmelo Zerillo, llegó el primer tanto del conjunto rosarino: Di María activó una ofensiva por derecha y cedió para Enzo Copetti, quien desbordó y tiró un centro bajo que anticipó a pura velocidad Alejo Véliz.

El elenco conducido por Ariel Holan, sin embargo, no logró estirar la ventaja hasta el final del partido. Fue determinante la expulsión, a los 62 minutos, del defensor local Fabricio Corbalán, quien pidió disculpas tras recibir la segunda amarilla. Aun con un jugador menos, cuatro minutos después los dirigidos por Alejandro Orfila alcanzaron el virtual empate, pero la igualdad duró un suspiro. En un fallo polémico, el árbitro Fernando Echenique -a instancias del VAR- anuló el tanto local tras interpretar que hubo una presunta falta sobre el defensor Emanuel Coronel de parte de Jeremías Merlo antes de que el delantero se elevara en el área y cabeceara para convertir el gol.

Central, que llevaba dos partidos sin ganar y es el único invicto en su zona, liquidó el partido al final: Di María lanzó el córner que conectó de cabeza el recién ingresado Enzo Giménez a los 83 minutos, y, tres minutos después, el propio “Fideo” celebró tras un lindo gol con enganche en el área chica incluido, aunque también pidió disculpas luego de haber sido muy reconocido y recibido con cariño por el público platense en el Bosque.

Mientras que el elenco rosarino dejó una buena imagen en la previa de su próximo encuentro -recibirá a River el domingo en el Gigante de Arroyito-, Gimnasia, que presentaba una camiseta nueva en homenaje a uno de sus simpatizantes más emblemáticos, el notable médico René Favaloro, sumó su tercera derrota consecutiva y todavía espera para volver a sonreír.











