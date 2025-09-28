En un día que entregó alegrías para los equipos visitantes, Argentinos Juniors venció por 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata, por la décima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

En el estadio José María Minella, los goles llegaron recién en la última parte del partido. El conjunto conducido por Nicolás Diez abrió la cuenta con un tanto en contra de Giuliano Cerato a los 76 minutos: un centro llegó al área chica desde la derecha, Alan Lescano bajó la pelota y el defensor cordobés tuvo la mala fortuna de llevársela puesta y que entrara a su propio arco. Tan solo cuatro minutos después, el triunfo se selló con un grito de Hernán López Muñoz, quien capturó un rebote tras un remate que había dejado desorientada a la defensa local.

Con este resultado, el elenco de La Paternal escala a la sexta posición de la Zona A con 14 unidades, a tres del líder Unión. Por su parte, Aldosivi -que visitará al equipo santafesino en la próxima fecha- recibió un duro golpe en su lucha por la permanencia ya que, a falta de seis fechas para el final de esta fase del certamen, se encuentra último en la tabla de los promedios y también en la anual.











