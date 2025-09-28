Ingresó a la Cámara de Senadores de Santa Fe un proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo Provincial, que pide la autorización para tomar un préstamo por hasta 50 millones de euros que otorga la Agencia Francesa de Desarrollo para financiar el "Proyecto Mejora Energética para Edificios Sostenibles e Inclusivos". El texto es parte de la agenda de los representantes de los 19 departamentos y fue derivado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Ya fue acordada una reunión con el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, para el 9 de octubre a las 10.
