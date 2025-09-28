Los investigadores del triple crimen de Brenda, Morena y Lara allanaron en la noche del viernes la vivienda de una mujer que suele albergar a Pequeño Jota, Tony Janzen Valverde Victoriano, y encontraron allí su pistola, una Glock calibre 40; un pasaporte nuevo del narco, recibos de transferencias a Perú por cientos de miles de dólares y un esquema de recaudación armado a través de Mercado Pago. La hipótesis es que Pequeño Jota está huyendo, posiblemente asentado en una estructura que tiene en Jujuy y tal vez camino de regreso a Perú. El joven de 23 años parece que quiere -o quiso- quedarse con lo que decía "era de nuestra familia”. a ministra Patricia Bullrich se viene haciendo la distraída con el caso del triple crimen desde el primer día, como si no tuviera relación con el ingreso y el manejo de drogas en el país
Allanamientos, una pistola del "Pequeño J" hoy en fuga, su pasaporte y una pala
La sórdida historia detrás del triple crimen
Identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, encontraron uno de sus escondites donde tenía una Glock calibre 40 y recibos de transferencias a Perú.
