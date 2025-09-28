Cada vez son menos los represores que están alojados en la Unidad 34 (U34) de Campo de Mayo, donde el Gobierno de Javier Milei decidió concentrar a los criminales de la última dictadura. Solo 63 presos cumplen condena en el penal instalado en la principal guarnición militar del país. En las últimas horas, Raúl Guglielminetti, el exagente de inteligencia condenado a prisión perpetua, volvió a su casa. En el resto de las cárceles del país solo hay 22 detenidos, según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).