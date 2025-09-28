De cara a las elecciones del 26 de octubre donde se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) por primera vez en la provincia de Buenos Aires, el PJ bonaerense realizó una capacitación de fiscales y dirigentes en Dolores.

“Hay muchísimo compromiso, y se agradece que haya interés en visitar nuestra ciudad y la región”, dijo Juan Pablo García, intendente local a Buenos Aires/12.

Dolores fue la ciudad de la provincia de Buenos Aires con mayor participación. El 73 por ciento asistió a los comicios del 7S, “así que es una población a la que le gusta votar y hacer escuchar su voz”.

“Ojalá podamos repetir una buena concurrencia porque siempre es saludable que la sociedad se exprese”, subrayó Garcia.

Hasta la localidad que integra la Quinta Sección electorales y que el peronismo recuperó en 2023, fue el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Nicolas Trotta. Junto a Garcia, repasaron los aspectos clave de la Boleta Única de Papel, su lógica de uso y los desafíos que representa su aplicación en todo el país.

“Es nuevo, es distinto, pero no es tan complicado”, apuntó Garcia. Señaló que por estos días los vecinos están empezando a enterarse de cómo es el sistema. “Hace muy poquito salimos de una elección y ya rápidamente estamos por ingresar a otra. Hay que explicar con respeto, asumir esa responsabilidad cívica e invitarlos a votar”, indicó.

Efectivamente, el 7 de septiembre contó con un contundente triunfo del peronismo con más de 13 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza. En aquella jornada se utilizó la tradicional boleta de tira. Ahora, impulsado por el gobierno nacional, los candidatos nacionales a elegir el 26 de octubre se harán mediante la BUP.

Garcia reconoció que es posible que mucha gente no lo sepa esta circunstancia. Por ende, remarcó que como primera instancia esta la responsabilidad de capacitarse para informar a la comunidad.

Ademas, “en el caso de nuestro espacio político también está la responsabilidad de volver a construir un nuevo triunfo que defienda el rol de la educación pública, la inversión en salud, la obra pública en nuestros distritos, y el acompañamiento a jubilados y discapacitados”, destacó.

Al encuentro también asistieron los dirigentes locales Marcos Elizalde y Ramiro Blasi. Previamente, Trotta desarrolló otra charla en Maipu, distrito donde Fuerza Patria es opositor pero logró un triunfo el 7S.

Ambas actividades, informaron, estuvieron enmarcadas dentro de una serie de encuentros organizados en el territorio por el PJ bonaerense, con el objetivo de capacitar a la militancia y acercar información a la comunidad de cara al proceso electoral.