A menos de un mes para las elecciones legislativas del 26 de octubre, el peronismo acelera en el último tramo de la campaña. Desde el triunfo en las elecciones bonaerenses la apuesta y proyección de Fuerza Patria hacia octubre cambió radicalmente. Las lesiones internas se vieron matizadas por un resultado electoral que llamó a todos los sectores a profundizar la unidad y mejorar el diálogo. A estas horas, la estrategia de Fuerza Patria se centra en reforzar la contraposición de modelos con la propuesta libertaria, ya que la única forma de frenar a Milei, consideran, es robusteciendo el Congreso de opositores para frenar atropellos como los vistos a los jubilados, a El eje estará puesto en la recuperación de la idea de libertad,
A menos de un mes para las elecciones, Fuerza Patria pisa el acelerador
El peronismo va por la libertad
Con el objetivo central de consolidar la alternativa al Gobierno, apuntan a recuperar el concepto de libertad.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.