Alex Barrena (188° del ranking ATP) y Román Burruchaga (144°) serán los protagonistas de la gran final del YPF Buenos Aires Challenger. El certamen oficial organizado por Torneos, que se juega en el Racket Club de Palermo, tendrá un campeón argentino por quinto año consecutivo.

En una nueva exhibición de tenis, Barrena logró el octavo triunfo en sus últimas nueve presentaciones, y venció por doble 6-1 al ecuatoriano Alvaro Guillén Meza. Un 72% de puntos ganados con el primer saque, y el 61% de puntos obtenidos desde la devolución fueron las claves de la victoria del bonaerense de 22 años, quien disputará su segunda final consecutiva en el país después del subcampeonato en Villa María.

"Fue un partido ideal, saqué mi mejor tenis. En la semana lo había podido hacer en los primeros sets pero hoy logré sostenerlo hasta el final, me pone muy contento. Alvaro es un rival muy duro, había perdido contra él a principios de año. Es lo más lindo del mundo estar en la final de este torneo porque vivo a diez cuadras del club, es especial", remarcó quien ascendió al puesto 170 en el ranking actual.

Román Burruchaga, único preclasificado que continúa en carrera en el certamen disputado en el Racket Club, continúa con un andar sólido que le permitió superar cada partido sin ceder sets. El sexto cabeza de serie dejó en el camino a Nicolás Kicker, campeón de la edición 2017, al superarlo 6-2, 6-4 en un encuentro que debió sortear una interrupción por lluvia, la gran protagonista de la jornada.

El 77% de puntos ganados con su primer servicio, sumado al 62% de puntos logrados en el segundo servicio rival, fueron decisivos para que el bonaerense de 23 años regrese a una final de Challenger, desde aquella conquista en Piracicaba en enero.

"Muy contento por llegar a mi primera final en este torneo. Es muy lindo que me venga a ver la familia y mis amigos. Será un partido duro porque Alex creció mucho en este último tiempo, tanto en lo tenístico como en lo mental. Es algo que me pone feliz porque trabajó bastante para lograrlo", analizó Burruchaga. La final se jugará este domingo desde las 14.

El primer enfrentamiento entre Barrena y Burruchaga, que coronará al décimo campeón en idéntico número de temporadas del Buenos Aires Challenger, será la sexta final del certamen que estará protagonizada por argentinos: las cinco anteriores se definieron en el tercer set.

Kestelboim y Durán en la premiación. Imagen: Prensa Buenos Aires Challenger





El cuadro de dobles también tuvo la bandera argentina en lo más alto del podio: Guillermo Durán y Mariano Kestelboim, campeones en Villa María la semana pasada, repitieron el título en el Buenos Aires Challenger al vencer 7-6 (3)-6-1 a los brasileños Pedro Boscardin Dias y Joao Reis da Silva.

La recuperación del quiebre en el primer set y el tiebreak posterior fueron las claves que encaminaron la consagración de la pareja nacional. Durán, quien sumó su coronación número 45 a nivel de Challenger, obtuvo su tercer título en el certamen: los dos anteriores, en 2018 y 2022, habían sido en conjunto con Guido Andreozzi. Por el lado de Kestelboim, sus seis consagraciones en este tipo de torneos llegaron esta temporada (las cuatro previas a Villa María las había conseguido con Gonzalo Villanueva).



