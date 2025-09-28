En las efemérides del 28 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:



1924. Nace Marcello Mastroianni

En Fontana Liri, al sur de Roma, nace Marcello Mastroianni, uno de los grandes rostros del cine italiano. Actor fetiche de Federico Fellini, protagonizó La dolce vita y Ocho y medio, así como otros clásicos: Noches blancas, Los desconocidos de siempre, Los compañeros, Divorcio a la italiana, Un día muy particular y Sostiene Pereira. Murió en 1996.

1932. El nacimiento de Víctor Jara

Nace en Chillán Viejo el cantautor chileno Víctor Jara. Renovador de la canción popular, dejó clásicos como "Te recuerdo Amanda" y "Plegaria a un labrador". Fue asesinado por la dictadura de Pinochet el 16 de septiembre de 1973, a los pocos días del golpe que derrocó a Salvador Allende.

1951. Golpe fallido contra Perón

Fracasa un intento de golpe militar contra Juan Domingo Perón, cuando faltan 40 días para las elecciones presidenciales. Las fuerzas leales derrotan a los sublevados que lidera el general Benjamín Menéndez. Entre los alzados está un joven Alejandro Agustín Lanusse, que purgará prisión en la Patagonia hasta el derrocamiento de Perón en 1955.

1966. El Operativo Cóndor

Se lleva adelante el Operativo Cóndor: 18 militantes peronistas desvían el curso de un avión de Aerolíneas Argentinas que despegó de Aeroparque con destino a Río Gallegos y lo hacen aterrizar en las Islas Malvinas, donde izan la bandera celeste y blanca. De regreso a la Argentina son apresados por la dictadura de Juan Carlos Onganía. El líder del operativo es Dardo Cabo, que sería asesinado por la dictadura en 1977. Otros dos miembros del grupo también son muertos por el terrorismo de Estado.

1978. Muere Juan Pablo I

Fallece el papa Juan Pablo I a los 65 años, tras apenas 33 días de pontificado. Nacido Albino Luciani, su muerte dio lugar a sospechas de asesinato. A la fecha, es el último papa italiano. Fue beatificado en 2022.

1991. Fallece Miles Davis

En Santa Mónica, California, muere Miles Davis. El trompetista tenía 65 años y fue uno de los mayores renovadores del jazz desde fines de los 40. Discos como Birth of the Cool, Sketches of Spain, Milestones, Miles Ahead y, sobre todo, Kind of Blue (para muchos, el mejor disco de jazz de todos los tiempos), lo ubican entre los músicos más influyentes del siglo XX.

2004. Masacre en una escuela de Carmen de Patagones

Un estudiante de 15 años ingresa armado al Instituto N° 202 "Islas Malvinas" de Carmen de Patagones y dispara contra sus compañeros dentro del aula. Mata a tres alumnos y deja heridos a otros cinco. El asesino había tomado el arma de su padre, un suboficial de Prefectura. La masacre de Carmen de Patagones es la primera de su tipo en América Latina.

Además, es el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, una iniciativa surgida en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en 1990. También es el Día Mundial contra la Rabia y el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Y en la Argentina es el Día del Microbiólogo.



