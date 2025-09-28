Los fans argentinos de Avenged Sevenfold tendrán que esperar para volver a ver a la banda en el país. Aunque primero se anunció la postergación del show que el grupo iba a dar en el Movistar Arena, luego M. Shadows, vocalista del grupo, confirmó desde Buenos Aires que debía cancelar toda la gira sudamericana por problemas de salud. El cantante acudió a un médico porteño por molestias en su garganta, pero le detectaron un hematoma y le aconsejaron parar.
