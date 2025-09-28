El sindicato ferroviario La Fraternidad difundió este domingo un duro comunicado titulado “Ramal que anda, ramal que cierra”, en el que denuncia un supuesto plan del Gobierno de Javier Milei para "suprimir los ferrocarriles" e "imponer negocios metal-mecánicos y petroleros", replicando los modelos de ajuste y desguace que se implementaron en la década del sesenta y en los noventa.

"La billetera del petróleo somete a los políticos. En los sesenta sufrimos el Plan Larkin que redujo lastimosamente los FF.CC., y en los noventa la Reforma del Estado donde se regaló Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentinas, SEGBA, Obras Sanitarias de la Nación, el Correo, Yacimientos Carboníferos Fiscales, SOMISA y Gas del Estado", comienza el comunicado.

En ese sentido, el gremio plantea que la situación actual es una copia de modelos de ajuste históricos que resultaron fallidos: "Hoy, copiando el modelo que fracasó dos veces, van por la tercera".

En este último tiempo, según informó La Fraternidad en el comunicado, ya se suprimieron los servicios a Mendoza, San Luis y La Pampa, el Expreso Buenos Aires-Rosario, Buenos Aires-Pehuajó, Pinamar, Bahía Blanca, el tren turístico de Mercedes-Tomás Jofré, La Banda-Fernández, Rosario-Cañada de Gómez.

"Ahora van por el servicio Retiro-Tucumán, Neuquén-Cipolletti y otros", advirtió el gremio.

En este proceso de desguace, explicó la entidad, intervienen los intereses del Fondo Monetario Internacional (FMI). "Antes, el supuesto déficit y los paros ferroviarios eran la excusa para cerrar ramales, ahora no hay excusa, es la billetera del FMI que intenta suprimir los ferrocarriles para imponer sus negocios metal-mecánicos y petroleros", señala el comunicado.

Y concluye, con un llamado a la resistencia social: “Nosotros decimos que la tercera es la vencida y con los ferroviarios y el pueblo movilizado vamos a detener la salvaje entrega de la Patria".