En el año 2016, durante una entrevista con alumnos de periodismo, Gustavo Cordera hizo una apología de las violaciones de mujeres y se quejó del límite de edad que la ley impone para mantener relaciones sexuales con una menor. Fue imputado por el delito de “incitación a la violencia colectiva” y sobreseído en 2020. Al comentar aquel episodio durante un reciente diálogo con Pedro Rosemblat, el cantante se victimizó, empleó el recurso de hablar de un “personaje” para referirse a sus propios dichos, y en definitiva no se hizo cargo de la barbarie de la que fue protagonista en ese entonces. Alguna vez Paul Mc Cartney afirmó que la fama es un precio que él había decidido pagar desde hacía mucho tiempo: un razonamiento a seguir por quienes atraen multitudes tras de sí. Como sea, vale señalar que entre aquellas nefastas frases el exlíder de la Bersuit hizo mención a la “histérica” como si la condición de tal ameritara ejercer violencia sobre una persona. El término histérica –de hysterion: útero- reviste para el sentido común una significación mucho mayor que el reservado a los ámbitos psicoanalíticos. Se lo utiliza de manera peyorativa cuando, desde algún ángulo machista, se juzga que una mujer provoca al varón para luego dejarlo con las ganas. Lo cierto es que la histeria va mucho más allá de esta cerrada y estigmatizante abordaje. Tanto que, según Freud, todo sujeto -de esos que llamamos “normales”- padece una histeria de base, en especial esos varones que, ante una mujer decidida, retroceden sirviéndose de cualquier pretexto. Entre la histérica que te deja caliente y la “trolita” que quiere guerra habita la verdadera esencia del macho asustado. Esto es: quien persigue a una “histérica”, con probabilidad también padece de histeria. Lo cierto es que la indulgencia que Cordera reclama para sí mismo o para otros varones no parece aplicar de la misma forma si se trata de sujetos femeninos. “Yo también me puedo equivocar. Cualquiera puede cometer un asesinato” dijo en un reciente documental sobre Barreda, el odontólogo que asesinó a sus hijas, su esposa y su suegra.

El saber

“Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente”. En estas líneas nos gustaría señalar las falsedades en las que se asientan estos dichos del músico que, oh casualidad, está por brindar un recital y parece haber aprendido poco del repudio recibido, aunque sí de hacer uso del mismo. Cordera cree que se puede saber exactamente lo que quiere el Otro –en este caso, una mujer-. Es tan difícil saber qué quiere Uno, que parece más fácil atribuir al semejante tal o cual deseo. El ¿Qué carajo querés? del macho esconde que él mismo no sabe qué quiere, salvo intentar satisfacer el supuesto deseo de ella para así no preguntarse nada. Pasión por la ignorancia, o sea.

En este punto la sexualidad femenina enseña. En el famoso caso Dora, Freud tropezó con los prejuicios de la época, bastante parecidos a los actuales, por cierto, aunque cueste creerlo. Es que, en cuestiones de goce sexual, la satisfacción resulta ser por demás conservaDora. El padre del psicoanálisis creyó que el deseo sexual de la adolescente estaba enfocado hacia un hombre. El fracaso terapéutico le enseñó que, lejos de ello, el verdadero objeto de deseo de su paciente estaba dirigido a la esposa del mentado señor adulto. Y no porque Dora fuera lesbiana, sino porque en la sexualidad femenina la Otra cumple un rol decisivo. La inmensa riqueza de la sexualidad femenina está lejos de remitirse al cerrado reducto del fetichismo masculino que hace de una mujer una mera porción de su cuerpo. Una mujer, antes que nada, se viste para la Otra que la mira en el espejo, cuya imagen alberga las fantasías acicateadas por el grupo de pares. Para más datos, tomar nota de una previa de niñas adolescentes antes de la salida propiamente dicha, redes sociales incluidas, claro. Por eso, si de sexualidad hablamos, el hombre –dice Lacan- cumple en el amor un papel de relevo para que una mujer se relacione con la Otra que la habita. Lo sepa o no la dama en cuestión. ¿Amor? Si, claro: amor al relevo. Por supuesto: siempre y cuando el señor relevo no sea un histérico y consienta a su Deseo.

*Psicoanalista. Doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires.