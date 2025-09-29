Una de las responsables de la flamante La casa Guinness es Ivana Lowell, parte del linaje de la marca cervecera que ahora tiene su propia versión seriada por Netflix (sus ocho capítulos están disponibles desde el jueves pasado). La mujer asegura que se le ocurrió la idea mientras veía un episodio de Downton Abbey. “Nuestra historia familiar es mucho más jugosa e interesante que esto, y además es cierta”, se dijo la heredera y escritora. Haciéndole honor a la Black Stout más famosa del globo, bien podría haber dicho que lo de sus antepasados era espeso, cremoso y amargo. De todo eso se encargó el showrunner Steve Knight, el hombre que estuvo detrás de Peaky Blinders y Mil Golpes, que ahora entrega una Succession lista para el brindis.

La saga se inicia en Dublin, circa 1868, con la muerte del gran patriarca y nieto del sujeto que, según el mito, dio con la fórmula de su alquimia alcohólica por una quema accidental del lúpulo. Es decir, más de un siglo después de aquel hecho y con el cadáver aún caliente del Guinness que dio el gran zarpazo a nivel comercial e internacional. Y con mucho de lo que respecta a la vida en la isla del folklore verde, duendes pelirrojos y (menos legendario empero efectivo) conflictos entre católicos y protestantes. “Acá la política se ordena con la cerveza”, se le escucha a un personaje. Mientras en las calles y en los docks hay bullicio por el cortejo, los cuatro hijos se disponen a cerrar filas para decidir la herencia que dejó su padre, Sir y miembro del parlamento para más datos.

La casa Guinness, como es de imaginar, es un drama histórico que saca provecho de las rivalidades y dilemas morales de un clan con mucho poder. Por un lado, está Arthur (Anthony Boyle), el hijo mayor que acaba de llegar de Londres para hacerse cargo de la empresa como lo marca la tradición. Le sigue Edward (Louis Partridge), el que verdaderamente conoce el negocio y tiene un frente –más o menos- abierto con el primogénito. “Hay que saber quién de ustedes es Dagda y cuál es Ogma”, mete púa una tía de ambos haciendo referencia a dos personajes de la mitología celta en el que uno es de fiar y el otro no. Anne (Emily Fairn), según afirma la única sucesora mujer, está dispuesta a ser “la piedra angular de la casa Guinness”. Y después está el que lleva el nombre del padre, Ben (Fion O’Shea), una auténtica alma romántica en el sentido decimonónico que prefiere beber Absenta al derivado de la malta. “Yo soy la locura”, se declara. Otro personaje relevante es el de Sean Rafferty (James Norton), el fixer que arregla problemas y tiene conexiones con los bajos fondos de la capital irlandesa.

Un punto interesante es que ninguno de los cuatro detesta al otro, más bien tienen intereses divergentes que entran en colisión. A saber, Edward se apega a la idea de exportar la cerveza a los Estados Unidos, Arthur quiere dejar en claro su potestad, y los otros dos trinan por haber sido despojados del patrimonio. “No podés elegir quiénes son tus hermanos y hermanas, así que seguís adelante. Añadile a eso la cerveza, los negocios y la política. Es un tumulto”, dijo Knight. También se detiene en el quid de ese apellido asquerosamente opulento que no se asimilaba a los usos y costumbres de las clases más acomodadas. La coyuntura, por su parte, es la del caldo entre el movimiento nacionalista y los unionistas, casi como preámbulo del surgimiento del IRA. Y, finalmente, está su puesta en escena entre opaca con destellos cetrinos, y un soundtrack que se menea entre el tradicionalismo (The Chieftains, The Mary Wallopers) y lo anacrónico (Thin Lizzy, Fontaines D.C.). Como si cada episodio pasara por el filtro de una pinta de ese oro negro que lleva una lira como emblema y el apellido Guinness. ¿Hay material para otra ronda? Alguien ya levantó su mano en el pub. “Solo puedo tener la ambición de mantenerlo a lo largo de los años, porque cada década y generación tiene historias increíbles”, dijo Knight.