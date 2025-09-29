* AppleTV+ pospuso hasta nuevo aviso el estreno de The Savant, la serie que iba a poder verse desde el pasado viernes sobre una especialista que se infiltra en grupos de derecha radical online. Si bien no ha habido comunicados, todo apunta a que el motivo es el asesinato de Charlie Kirk. Desde la plataforma de streaming han considerado inoportuna su emisión apenas unos días del asesinato que ha conmovido a los Estados Unidos por la temática y argumento (en su primer episodio se exhibe la planificación de un atentado). “Aunque desearía que esta serie no fuera tan importante, desafortunadamente lo es”, señaló Jessica Chastain, su protagonista, en desacuerdo con la decisión.

* La marquesa Merteuil, el Vizconde Valmont y Madame Rosemonde volverán a tener sus “amistades peligrosas”. HBO anunció el estreno de The Seduction para el próximo 14 de noviembre. Se trata de una nueva versión audiovisual de la emblemática novela epistolar de Choderlos de Laclos en los que hay un derreoche de lascivia, arribismo y desconcierto en la Francia prerevolucionaria. La producción viene de ser proyectada en el Festival de Ficción de La Rochelle, y cuenta con las actuaciones de Anamaria Vartolomei, Diane Kruger y Vincent Lacoste. “Para ser el héroe de tu propia historia, a veces debes ser el villano en la de otros”, aseguran en su gacetilla.





* Tras el suceso de En el barro, la productora Underground ya tiene un nuevo proyecto para Netflix. Se trata de El tiempo puede esperar, producción que acaba de iniciar su rodaje con la dupla que protagonizara Lalola: Carla Peterson y Luciano Castro. Creada por Sebastián Ortega, cuenta con la producción ejecutiva de Pablo Culell, guion de Alejandro Quesada, y dirección de Guillermo Rocamora y Mariano Ardanaz. ¿La historia? Bruno y Florencia fueron una parejita de los '90, él desapareció para regresar intacto en el presente con la misma edad y la misma fisonomía. Para él sólo han pasado unas horas, mientras que para Florencia, tres décadas. Esta vez no hay cambio de sexo.

El personaje





Evelyn Wade de Incontrolables (Toni Collette). Es la consejera principal de la Academia Tall Pides, el lugar a donde van a parar los adolescentes para resolver sus problemas de identidad. Bajo la apariencia de rectitud (y unos anteojos culo de botella impecables) se esconde una matrona que cree poder rectificar a cualquier joven que carga con la angustia de su edad. ¿Y si mandan al inglesito de Adolescencia?