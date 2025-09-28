Los días que atraviesa River no son los mejores. Las tres derrotas consecutivas que padecía antes de recibir a Deportivo Riestra, con la inclusión de la eliminación en la Copa Libertadores, significaban un presente lleno de interrogantes.

La situación de encadenar esa cantidad de traspiés no se daba desde 2019. El inconveniente pasaba por el nivel futbolístico de sus protagonistas, que vienen exhibiendo desatenciones continuas en cada presentación.

El que llegaba al estadio Monumental no era un rival menor. Riestra es el líder de la zona B, y se va consolidando como un equipo difícil no sólo por lo que expone físicamente, sino también por su vehemencia en el momento de marcar.

Las distracciones se volvieron a repetir en los primeros minutos, cuando en una acción detenida, Alonso golpeó la pelota con la cabeza, para convertir el primer gol. La jugada se dio a los 12 minutos, y a partir de ese instante el público comenzó a molestarse por lo que estaba recibiendo desde el campo de juego.

La tranquilidad pudo llegar un poco más de diez minutos después, cuando Galoppo logró la igualdad con un remate de derecha, en donde la pelota picó antes de ingresar en el arco de Arce. El impulso del empate parecía que podía provocar el despegue futbolístico de River. Las acciones para revertir el resultado aparecieron, pero entre la falta de precisión y Arce lo fueron evitando.

La situación se agravó cuando Riestra volvió a adelantarse en el resultado, en el inicio del segundo tiempo, con una definición de Pedro Ramírez. El volante aprovechó un error de cálculo de Bustos cuando quiso cabecear la pelota, y resolvió con un toque al primer palo de Armani.

El clima, en ese momento, se hizo más tenso en el estadio, a partir de que River no mostraba señales de recuperación ante los de Bajo Flores. El conjunto local se fue llenando de impotencia, y sobre todo cuando se quedó con un hombre menos por la expulsión de Salas, quien insultó al juez de línea.

Los hinchas se empezaron a retirar antes del final, como señal de lo que estaba ocurriendo. River sigue en caída y bajo ese manto afrontará los cuartos de final de la Copa Argentina el jueves próximo, cuando tenga que enfrentar a Racing en Rosario.

