La Cámara Federal de Casación Penal realizará este lunes, al mediodía, una audiencia para definir dónde se llevará adelante el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan. En la disputa por la competencia también se definirá dónde se investigarán las responsabilidades políticas del caso, que alcanzan al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Defensa Oscar Aguad y al exjefe de la Marina Marcelo Srur.
Macri podría ser el gran beneficiado si la causa pasa a Comodoro Py
Casación define dónde se hará el juicio por el hundimiento del ARA San Juan
Borinsky, Carbajo y Hornos harán una audiencia en la que escucharán a las partes y luego decidirán dónde continúa el proceso. Las opciones son Río Gallegos, Mar del Plata y CABA. "Ya padecimos experiencias dolorosas en Comodoro Py", advierte la abogada querellante Valeria Carreras.
