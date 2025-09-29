La Cámara Federal de Casación Penal realizará este lunes, al mediodía, una audiencia para definir dónde se llevará adelante el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan. En la disputa por la competencia también se definirá dónde se investigarán las responsabilidades políticas del caso, que alcanzan al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Defensa Oscar Aguad y al exjefe de la Marina Marcelo Srur.