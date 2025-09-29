La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca será sede hoy del festival Ambiente y Primavera, que reunirá a comunidades originarias, organizaciones sociales, referentes científicos y culturales de Argentina, Bolivia y Chile que buscan visibilizar que en los territorios objetivos de la minería extractiva hay mucho más que minerales codiciados.

El encuentro, organizado por la Asamblea Pucará, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Alianza por los Humedales Andinos, será entre las 9.30 y las 22 horas, en la plaza Virgen del Valle, en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Catamarca y dentro del casco urbano de la ciudad capital de esa provincia norteña.

"Buscamos mostrar que hay otras realidades: las de las comunidades locales que viven en el área donde existen los proyectos extractivos", dijo a Salta/12 Leandro Gómez, de FARN.

Esa ong anunció que este encuentro se coordinó para que distintos referentes puedan debatir sobre las aristas de un modelo en desarrollo que se dedica a extraer recursos naturales del suelo del norte argentino sin considerar los límites de los ecosistemas de altura. Por ese motivo, definió al festival como "un espacio abierto, plural y cultural" donde interesa "visibilizar las luchas y resistencias de los pueblos originarios y las comunidades de la región".

La jornada de reflexión crítica se desarrollará en paralelo al 14° Seminario Internacional del Litio, un encuentro a puertas cerradas que reunirá desde hoy y hasta mañana a empresarios y funcionarios de las provincias norteñas que integran el Triángulo del Litio.

"Estos seminarios internacionales se manejan a puertas cerradas y las entradas son muy onerosas, situación que torna imposible la participación del ciudadano común para acceder a la informacion que se maneja en esos espacios", marcó Verónica Gostissa, abogada que integra la Asamblea Pucará de Catamarca. "Allí se negocian los territorios sin considerar a las comunidades que habitamos en los entorno donde ellos deciden", agregó.

Gostissa recordó que en Catamarca el litio se extrae de salmueras desde la década del 90 y que esto ha generado daños ambientales irreversibles. "Hay suficiente evidencia", aseguró. "No queremos un territorio entregado", argumentó.

Sobre la transición energética, apuntó que si bien "no hay un camino único de solucion para la movilidad", las empresas y los gobiernos proponen un modelo hegemónico "que no contempla cuestiones sociales y políticas". "No hacen más que profundizar desigualdades", aseguró. Por otro lado, cuestionó los consumos energéticos en el contexto del modelo capitalista global. "Si no los problematizamos, al igual que nuestras formas de vida, seguramente no habrá minerales que alcancen" en el futuro mediato, alertó.

Asimismo, la abogada dijo que "recién se está tramitando" la evaluación de impacto acumulativo en la cuenca del río Los Patos en el Salar del Hombre Muerto ordenada en 2024 la Corte de Justicia de Catamarca.

Para la Asamblea Pucará, el estudio continúa siendo una apariencia. "No tiene línea de base. Primero, no es un salar donde la actividad comenzó ayer", insistió en alusión a la explotación litífera que comenzó en 1997 en el Proyecto Fénix, actualmente en manos de Arcadium Lithium. "Necesitamos tomarnos el tiempo que sea necesario para evaluar, sin apuro, si el estudio contempla todos los aspectos que ordenó la Corte", agregó Leandro Gómez, quien recordó que este tribunal "no dió el caso por cerrado aún". El gobierno de Raúl Jalil presentó el estudio en julio pasado.

Por otra parte, Gostissa remarcó que las empresas mineras y los gobiernos provinciales no realizan debidamente las consultas previas, libres e informadas a comunidades indígenas. "Son falacias, porque colocan un QR para que las comunidades lean 7000 páginas de un informe", señaló.

El encuentro de hoy abrirá a las 9.30 con una conferencia de prensa. Una hora más tarde, comenzará el panel debate titulado "¿Quiénes deciden sobre nuestro territorio?". Será un conversatorio en el que participarán Beatriz Perea, de la Asamblea Fiambalá Despierta; Enzo Brizuela, por la Asamblea El Algarrobo; Antonio Pulgar y Javiera Pérez, de la ong chilena FIMA; Vivian Lagrava, de Empoderate Bolivia; Fernando Narváez y Paulina González, de la Fundación Tantí, de Chile, y Yeny Rodríguez, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. La mañana cerrará con la politóloga Melisa Argento, que presentará el libro "Todo sobre el Litio", que escribió junto con el investigador Bruno Fornillo.

Por la tarde, Manuela Fontela presentará un libro que publicó la Asamblea Pucará y lleva el título "Mentiras del Litio: un libro desde la ciencia y el territorio”.

El conversatorio de la tarde girará en torno a la pregunta "¿Qué dice la ciencia sobre la minería del litio?". Participarán Patricia Marconi , por la Fundación Yuchán; Horacio Machado Aráoz, que integra el Colectivo de Ecología Política del Sur; el antropólogo norteamericano James Blair; Gonzalo Mondaca, del Centro de Información y Documentación de Bolivia; David Cañas, que dirige en forma interina el área de ciencias de AIDA, y Ramón Balcázar, al frente de la Fundación Tanti y coordinador del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos.