El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que la educación es la base de la soberanía nacional, en un mensaje destinado a defender los intereses nacionales frente a las sanciones aplicadas por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

“La mejor defensa de la soberanía es un pueblo informado y con acceso a educación de calidad”, afirmó Lula da Silva, en el marco de la Carrera y Caminata MEC 95 Años, llevada a cabo en la ciudad de Brasilia para conmemorar los 95 años del Ministerio de Educación de Brasil.

“Es la caminata de la soberanía educativa de Brasil. Es por medio de la educación, de la guardería a la universidad, de la alfabetización a un curso de ingeniería, que vamos a volver al Brasil soberano”, aseguró el mandatario.

La prueba deportiva y cívica reunió a unos 6.000 participantes entre atletas, ciudadanos, funcionarios y trabajadores del gremio, a quienes estuvo dedicada la medalla de la educación.

En Brasil están matriculados en escuelas más del 95 % de los niños y adolescentes en edad escolar, mientras que la tasa de analfabetismo adulto disminuyó a 5,4 % en 2024, frente al 8 % en 2010, según información oficial de la mayor economía de América Latina.