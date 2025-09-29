Espert recibió 200 mil dolares del narco Fred Machado en Estados Unidos

La justicia estadounidense obtuvo un dato contable que vincula al diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, con Alfredo “Fred” Machado, ciudadano argentino con pedido de extradición en una causa en la que se lo investiga por los posibles delitos de narcotráfico y fraude.

Según peritos contables del Estado de Texas, el 1 de febrero de 2020 Espert recibió un giro por 200 mil dólares proveniente de un fideicomiso que Machado compartía con Debora Lynn Mercer-Erwin, actualmente detenida y condenada a 16 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

Fred Machado se encuentra detenido en la provincia de Río Negro mientras se sustancia el juicio en su contra en Estados Unidos. Es una de las personas que financió la campaña de Espert en el año 2021, cuando el economista buscaba ingresar a la cámara de Diputados integrando la lista del oficialismo de LLA.