Espert recibió 200 mil dolares del narco Fred Machado en Estados Unidos
La justicia estadounidense obtuvo un dato contable que vincula al diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, con Alfredo “Fred” Machado, ciudadano argentino con pedido de extradición en una causa en la que se lo investiga por los posibles delitos de narcotráfico y fraude.
Según peritos contables del Estado de Texas, el 1 de febrero de 2020 Espert recibió un giro por 200 mil dólares proveniente de un fideicomiso que Machado compartía con Debora Lynn Mercer-Erwin, actualmente detenida y condenada a 16 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.
Fred Machado se encuentra detenido en la provincia de Río Negro mientras se sustancia el juicio en su contra en Estados Unidos. Es una de las personas que financió la campaña de Espert en el año 2021, cuando el economista buscaba ingresar a la cámara de Diputados integrando la lista del oficialismo de LLA.
Spots, giras y hasta un show para tapar las coimas y la crisis económica
Por Melisa Molina
El Presidente intensificará los próximos días su agenda de campaña. Presenta su libro "La construcción del milagro" con un número musical y saldrá de gira por el interior. Los estrategas publicitarios vuelven a apelar al cuento ya gastado de la "casta" para levantar los números.
Argentina, donde queda mucho mes al final del sueldo
Por Agustín Gulman
Ocho de cada 10 trabajadores no llegan a fin de mes con su salario y el 26% puede cubrir sus gastos durante apenas dos semanas. Luego empieza la carrera hasta volver a cobrar. Trabajadores formales e informales, jubilados y comerciantes relatan cómo surfean la interminable ola de una crisis que no encuentra fondo para millones de familias. Sin lugar para el optimismo, repiten: "A fin de mes se llega mal", y "el sueldo no dura nada".