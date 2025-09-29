El lituano Paulius Motiejunas, CEO de la Euroliga de básquetbol, aseguró este lunes que la competencia está monitoreando la situación que se vive en Gaza y pendiente de si la UEFA resuelve suspender a Israel de las competiciones internacionales antes de tomar una decisión.

En la actualidad dos equipos israelíes, el Maccabi Tel Aviv y el Happoel de Tel Aviv, participan en la máxima competición europea de básquet, y un tercero, el Hapoel Jerusalén, milita en la Eurocopa, la segunda competición continental. En ese sentido, Motiejunas aseguró que desde la Euroliga se "está analizando la situación política" y destacó que el enfoque "siempre fue seguir a las otras ligas y a las otras organizaciones deportivas". "Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir observando, seguir explorando esta situación, y tenemos que abordarla", comentó Motiejunas en una conferencia de prensa en Dubái antes del inicio del torneo previsto para este martes.

Preguntado sobre si la decisión de la UEFA podría influir en la Euroliga y tomar la misma decisión, el ejecutivo lituano dejó en claro que puede ser clave para resolver. "Pero obviamente, cuando una organización deportiva tan grande toma una decisión, eso influye en las demás. Así que no es que uno tenga que tomar la decisión y los demás lo siguen, pero tan pronto como otras organizaciones deportivas empiecen a reaccionar, o incluso si solo reacciona la UEFA, hablaremos con los clubes", destacó el dirigente.

De acuerdo al diario británico The Times, la UEFA prevé reunirse esta semana para tomar una decisión respecto a la participación de Israel y sus equipos en las competiciones internacionales, con la mayoría de miembros inclinados por suspenderlos.

Según publicó el periódico inglés, "la mayor parte de los miembros del comité ejecutivo están a favor de la suspensión de Israel", después de que ocho expertos de la ONU, entre ellos la relatora para Palestina, Francesca Albanese, pidieran la semana pasada a la FIFA y a la UEFA que suspendan a la selección israelí de las competiciones internacionales "como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado". Los que están a favor de suspender a Israel toman como ejemplo lo ocurrido con Rusia, que ha quedado fuera de las competiciones europeas desde la invasión de Ucrania en 2022.