El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, interpeló al presidente Javier Milei para que "convoque a una mesa con todos los gobernadores" para abordar la problemática del narcotráfico, tras el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Kicillof pidió "no hacer campaña" y señaló que "no es culpa de uno o de otro", en referencia a dónde desarrollaban la actividad de narcomenudeo los detenidos e investigados. "El narco atraviesa fronteras entre los países vecinos y en nuestro territorio", sostuvo.

"Es absolutamente absurdo pensar que se va a poder resolver de un lado o del otro de la General Paz o sin el trabajo conjunto con la Justicia Federal y con las fuerzas federales", sostuvo el gobernador al participar de la conferencia de prensa de este lunes en la casa de gobierno provincial. El mensaje llegó tras los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la responsabilidades del caso.

"Se necesita una estrategia seria y nacional para el combatir al narcotráfico, acompañada de inversión. Un trabajo permanente y continuo, invirtiendo en medios, en tecnología, en agentes y en equipamiento", expresó Kicillof y le pidió al presidente que convoque a todos los gobernadores de forma "urgente" a una mesa de trabajo. "Cuando el Estado tiene insuficiente presencia, cuando las oportunidades de los pibes y las pibas son escasas, cuando su futuro se desdibuja, crece el narco", advirtió.

El mandatario bonaerense viene solicitando, sin éxito, una reunión con Milei desde la victoria electoral de principios de septiembre. El gobierno nacional sí estableció una mesa de trabajo con el gobierno de Santa Fe, a principio del año pasado, cuando se sucedieron crímenes vinculados al narco en Rosario y aún había diálogo con el mandatario Maximiliano Pullaro.

Por otra parte, Kicillof marcó que la provincia, de acuerdo a la prueba acumulada en la causa, tomará el caso como un "narco-femicidio" y puso a equipos especializados a acompañar "con diversos programas de asistencia a las víctimas" a las familias de las tres jóvenes asesinadas.