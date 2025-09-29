Deportivo Riestra lleva cinco partidos ganados de manera consecutiva. Incluso, con el empate contra Rosario Central por la fecha 5, cuenta con seis encuentros sin perder.

Ese dato, en el futbol actual, no pasa desapercibido. Se le suma, además, que acumula 25 partidos invicto en su cancha y tiene apenas seis goles en contra. El balance es +8, con 14 tantos a favor.

Un equipo con regularidad, goles y también victorias clave de visitante se destaca dentro de un campeonato que, cada fin de semana, resulta impredecible.

Los números en el Torneo

De local, el invicto de Deportivo Riestra es histórico con 25 partidos. Pero dentro de este campeonato sus estadísticas lo acomodan como único líder, tranquilo, en su zona.

Logró 22 puntos, en 10 encuentros, y ya le sacó 4 unidades a River y a Vélez, sus escoltas. Lleva 7 triunfos, 2 caídas y 1 empate.

Además, lleva mas de 1000 minutos sin recibir goles en el Estadio Guillermo Laza.

En resumen:

Único líder de la Zona B

De 30 puntos jugados, logró 22

Lleva 6 encuentros sin perder

25 partidos invicto de local

Más de mil minutos sin goles en contra en su cancha

Incluso, en la tabla anual está 5to. De mantener la ubicación, se clasificaría a la Copa Sudamericana. Pero todavía tiene chances de lograr un pasaje a la Libertadores.

La racha contra River

Desde su llegada a Primera, el Malevo tiene un historial positivo contra el Millonario:

El 11 de febrero de 2024 fue el primer enfrentamiento. Fue triunfo de River 3 a 0 de visitante. Esta fue la única victoria del, por aquel momento, equipo de Demichelis.

El segundo encuentro también fue con Demichelis en el banco de River, que ese día perdió 2 a 0.

Con Gallardo como Técnico, empataron sin goles en el tercer cruce.

Finalmente, el cuarto enfrentamiento fue este triunfo histórico de Deportivo Riestra en el Monumental. Fue la primera vez que jugaron en Nuñez. Fue 2 a 1 para la visita. Solo 10 equipos, en la historia, ganaron en su primer enfrentamiento en cancha de River.

Próximos rivales

A la fase de grupos del Torneo Clausura le quedan seis fechas. El próximo lunes, en Villa Soldati, Riestra recibirá a Vélez, uno de sus escoltas. En la fecha 12 visitará a Platense y en la 13 recibirá a Instituto. Los últimos tres partidos de la primera etapa serán contra: San Lorenzo, Independiente y Godoy Cruz.

Los dirigidos por Gustavo Benítez escriben la historia del club cada fin de semana y depende solo de ellos mantener esta racha. Su arquero, Nacho Arce, resumió esta realidad en una frase: "No dimensionamos lo que estamos logrando como grupo".