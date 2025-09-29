Los vínculos entre el diputado y candidato José Luis Espert con el empresario acusado de narcotráfico Fred Machado no eran un tema que La Libertad Avanza (LLA) desconociera. Desde antes de que el pregonero del “cárcel o bala” se aliara con Javier Milei, varias figuras del espectro mileísta habían advertido sobre los contactos turbios.

En octubre de 2023, a días de que Espert expresara su apoyo a Milei en el balotaje presidencial, el entonces candidato del PRO a diputado bonaerense Agustín Romo había dado cuenta de la relación entre Machado y el entonces dirigente de Juntos por el Cambio. Renegando de él, claro:

“Qué suerte tenemos los liberales de que Milei se haya metido en política. Sin él seguiríamos representados por el valijero de Espert, que a la primera que pudo se subió al avión de un narcotraficante”, cuestionó el ahora presidente del bloque de LLA en la Legislatura bonaerense.





Pero una de las más enfáticas en denunciar a Espert fue desde siempre la diputada Lilia Lemoine. Allá por febrero de 2023, es decir mucho antes de cualquier alianza entre LLA y el PRO, la entonces cosplayer había dado cuenta de que “en 2019 (a Espert) lo bancaba un narco”.

Y no solo eso, lo acusó de haberse “metido a hacer política por guita”, de ser "misógino" y de “chorearse la guita de las boletas en 2021”, cuando fue candidato a diputado del PRO. “Y yo lo militaba sin saber”, lamentó.





Pero esa no fue la única alerta que Lemoine puso sobre la mesa de las redes sociales. Durante una entrevista por TV también lo calificó como “una persona traicionera” y le endilgó “problemas con narcos”. Contó que la agresión que sufrió durante la campaña de 2021 no fue un piedrazo contra su camioneta sino “un balazo” vinculado a quien “le financia la campaña”, es decir a Machado, sugirió.







