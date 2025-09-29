Un grupo de asaltantes protagonizaron este lunes un robo de película: se vistieron como efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se presentaron ante una financiera para realizar un supuesto allanamiento y luego robaron dinero en efectivo del lugar.

El hecho ocurrió este lunes por la mañana en el Polo Empresarial, que está ubicado en el kilómetro 41 del Acceso Oeste, en la localidad de Francisco Álvarez.

Según informaron fuentes policiales, los asaltantes se acercaron a la recepción de la financiera y dijeron que tenían una orden de allanamiento.

En medio del supuesto operativo, al pasar unos minutos, anunciaron que eran ladrones y que estaban realizando un asalto.

Luego de tomar dinero en efectivo, la banda amenazó al conductor de un vehículo que justo pasaba por la transitada zona lindera a la Autopista del Oste, abordó el auto y huyó con el botín. No se informó la cantidad de dinero que se llevó la banda, pero trascendió que el botín con el que se alzaron era importante.

Al momento del escape, de acuerdo a lo informado por la agencia Noticias Argentinas, los asaltantes se tirotearon con el personal de seguridad del complejo empresarial.

Por el momento, la policía no pudo ubicar a los integrantes de la banda.