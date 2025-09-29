Ni el mal tiempo ni la lluvia detuvieron a los miles de personas que marcharon este sábado 27 de septiembre desde Plaza de Mayo al Congreso de la Nación para pedir justica por el triple femicidio de Lara, Brenda y Morena. En la procesión encabezada por los familiares de las chicas, se advertían el dolor y la impotencia en cada rostro, en cada grito colectivo: no queremos volver a escuchar este lamento ni vamos a tolerar más que se nos culpe de nuestras muertes.

No creo recordar un femicidio con tanta saña. Pasan los días y las crónicas del espanto nos dejan sin aliento. Ningún ser humano se merece una muerte tan horrible y mucho menos que hagan un espectáculo con ella. Si lo pensamos un poco, era esperable que algo así fuera a pasar: bajo estas nuevas coordenadas en que la vida se exhibe constantemente, el nuevo escenario para ostentar poder son las redes. Así se explica que la tortura y los asesinatos hayan sido transmitidos en vivo a través de Instagram para un grupo de 45 personas. Toda la crueldad a la vista puesta ahí para dar la lección que cierra con la siniestra moraleja final: “esto es lo que le pasa al que me roba droga”.

Dos discusiones surgieron en medio del horror de estos crímenes y desataron la polémica y la ira de organizaciones de derechos humanos. La primera es la que instalan los que en general niegan que exista algo llamado patriarcado: ¿esto es un femicidio o son asesinatos en el marco de un ajuste de cuentas? La mera pregunta es odiosa. Lamentablemente, pudimos ver esta semana que este tipo de desvíos son los que atraviesan a la sociedad argentina en los últimos años cada vez que hay un crimen que involucra a una mujer. Siempre va a estar el manto de suspicacia: ¿hay un componente de género vinculado con este hecho? En este caso, el planteo fue ¿las mataron por ser mujeres o por robar droga?

Quienes estudian el tema saben que en los lugares donde hay situaciones gravísimas vinculadas con el narcotráfico, los poderes judiciales encuentran casos similares. Los femicidios en contexto de narcotráfico deben ser estudiados con especial atención porque cuando las víctimas son mujeres hay más saña y sus cuerpos son usados como objeto de venganza. Es un tipo de crimen sobre las mujeres específico, que busca ser aleccionador para el resto de los involucrados en cuestiones de narcotráfico.

Otra discusión que intentó instalarse desde cuentas y medios con miradas de ultraderecha pasó por el hecho de señalar a las víctimas y remarcar que las chicas se prostituían, construyendo la visión de que “se lo buscaron”. Ya tenemos experiencia en este tipo de mensajes: la otra cara de la moneda de la idea de que alguien se busca un castigo es que se lo merece. Esto generó la respuesta concreta, que fue salir a las calles a gritar “¡Ni una menos, vivas nos queremos!”.

¿De verdad importa de qué trabajaban? Quizás nos deberíamos hacer otras preguntas. El hecho de que una nena de 15 años que vivía con su familia en una villa se prostituyera estando en contacto con una banda narco, deja en evidencia la vulnerabilidad económica extrema en la que se encontraban estas tres chicas. Sabemos que la Argentina está atravesando una situación económica muy compleja y que no es resultado de una sola gestión.

Escuchaba a Romina del Pla, docente en La Matanza, decir que toda la comunidad educativa venía dando alerta sobre este avance del narco. Es una conversación recurrente entre docentes la de cómo viven las pibas, de qué manera se ganan la vida, con padres que salen a trabajar todo el día que quizás tienen más de un trabajo y vuelven a sus hogares a la noche. Hablamos de niños y niñas que están solos: el hecho de ir o no a la escuela depende de cada uno de ellos. Nunca terminamos de valorar el trabajo de lxs docentes que están atentxs a estas criaturas, que si no los ven en días encienden las alarmas en un sistema que cada vez es mas precario. No se puede delegar en ellos todo: sin recursos, sin un plan coordinado, espacios y apoyo socioeducativo es inabarcable la situación.

Hace años escuchamos a curas villeros y las organizaciones sociales diciendo ojo que cuando el Estado está ausente y desaparecen las políticas públicas y de contención, las que entran y ocupan ese rol son las bandas narcos. Por eso, no podemos dejar de mirar el contexto en el cual estas chicas quedan expuestas a estas violencias y de ninguna manera “a qué se dedicaban” es un dato que sirva para responsabilizarlas.



