Violento, errático y verborrágico, José Luis Espert es en uno de los personajes más polémicos de la política local. Actual diputado nacional y cabeza de lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires, acumula más causas y escándalos que propuestas. Su trayectoria, marcada por cambios de camiseta y exabruptos públicos, lo pone hoy en el centro de investigaciones por narcotráfico que llegan desde Estados Unidos.

De boxeador pendenciero a economista mediático

Nacido en Pergamino en 1961, Espert suele jactarse de un recorrido académico prolijo -UBA, Universidad de Tucumán, UCEMA-, pero su fama nunca provino de los papers sino de los gritos en televisión y de su estilo agresivo.

Ese mismo temperamento lo llevó primero al boxeo, donde llegó a subirse al ring en más de una ocasión, y más tarde al prime time mediático como vocero del liberalismo ortodoxo.

José Luis Espert junto a Diego Spagnuolo.





Con cinco libros publicados y apariciones constantes en los medios, terminó de construir su perfil a fuerza de exabruptos, insultos y enemigos. Sindicado como quien presentó a Javier Milei con Diego Spagnuolo --el abogado que estuvo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad y denunció que la hermana del Presidente se quedaba con dinero público--, el diputado acumula varias causas en la Justicia.

Exabruptos y papelones públicos

El candidato libertario es noticia tanto por sus acusaciones judiciales como por su conducta descontrolada.

En 2025 fue echado de un simposio en la Universidad Católica Argentina tras referirse a Florencia Kirchner como “hija de una gran puta”. Intentó provocar risas, pero se fue abucheado y escoltado. Poco después, en una cumbre de comunicación política, el público lo despidió al grito de “gorila”. Espert, fiel a su estilo, negó todo y acusó a los medios de “mentir”.

La sombra del narco y el dinero sucio

Más grave aún son las revelaciones judiciales en Texas: documentos ubican a Espert en la contabilidad de Federico "Fred" Machado, empresario acusado de narcotráfico y lavado, con una transferencia de 200 mil dólares en 2020.

José Luis Espert junto a Fred Machado.





Testigos aseguran que compartió vuelos y reuniones de campaña con Machado. Apenas un mes después de esa transferencia, el diputado adquirió un BMW de 90 mil dólares y una mansión en Beccar.

Criptoestafas y hackeos poco creíbles

Pero los escándalos no terminan ahí. También aparece en la causa de la criptoestafa $LIBRA, un token promocionado por Milei y funcionarios libertarios.

Espert lo recomendó en sus redes sociales, y al quedar expuesto, dijo que había sido “hackeado”. La Justicia sospecha de una maniobra coordinada para inflar artificialmente el precio y estafar a pequeños ahorristas.

Una carrera en caída libre

Así, el “paladín del libre mercado” quedó atrapado entre denuncias por narcos, burlas públicas y un frente judicial cada vez más espeso.

José Luis Espert, el economista que quiso ser presidenciable, enfrenta hoy el riesgo de que su carrera termine en los tribunales antes que en las urnas.

