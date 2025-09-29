Luego de su estrepitosa caída en el clásico de la ciudad, el Real Madrid de España viajará por primera vez a Kazajistán para enfrentarse ante el debutante Kairat Almaty en el marco de la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Segundo con 18 unidades en LaLiga de España, el equipo de Xabi Alonso llega a esta segunda fecha de la competición europea tras sufrir la primera derrota de la temporada, por un contundente 5-2 ante el Atlético de Madrid por la séptima jornada del certamen doméstico. Hasta esta caída, el conjunto dirigido por Xabi Alonso tenía un andar perfecto, que incluía su debut en la Champions League, cuando le ganó 2-1 al Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu.

Por su parte, los de Rafael Urazbakhtin vienen de ganarle 3-1 al FC Zhenis por la fecha 20 de la Liga Premier de Kazajistán, el lunes 22 en el Central stadium. Con este resultado, el equipo de la ciudad kazaja más populosa quedó a un punto del Astana, con un partido menos. El partido tendrá lugar este martes desde las 13.45 en el Central stadium y será televisado por ESPN y Disney +.

En simultáneo, el Atalanta, el equipo que sufrió la peor derrota de la jornada inicial con un 0-4 ante el campeón PSG, recibirá en el Gewiss Stadium al Brujas de Bélgica, que sorprendió en la primera fecha con una goleada 4-1 ante el Mónaco.

La jornada de martes en la Champions League continuará a las 16 con siete encuentros: Atlético de Madrid ante el Eintracht Frankfurt, Chelsea frente a Benfica, Inter de Milán ante el Slavia Praga, el Tottenham frente al Bodo Glimt de Noruega, el Liverpool en Turquía ante el Galatasaray, el Olympique de Marsella ante el Ajax y el Bayern Múnich frente al Pafos en Chipre. La segunda fecha de esta fase de liga del certamen europeo seguirá el miércoles con nueve encuentros, entre los que se destaca probablemente el partido más prometedor de la esta etapa entre el Barcelona, uno de los máximos candidatos al título y el PSG, el vigente campeón defensor.