Después de un campaña que hizo crecer la intriga, Soda Stereo comunicó su regreso a los escenarios con un show en vivo titulado "Ecos", que tendrá su debut el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires. "Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario, y con la misma energía de siempre", dice el anuncio, donde se explica que las entradas se pondrán en venta a partir del martes 30 exclusivo para los clientes de Banco Galicia, a través de movistararena.com.ar, hasta agotar stock.
El show en vivo "Ecos" se presentará en el Movistar Arena
Soda Stereo anunció su vuelta mediante la tecnología: cómo conseguir las entradas
"Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario, y con la misma energía de siempre", dice en anuncio para el show del 21 de marzo de 2026.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.