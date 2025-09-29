Camino a las elecciones nacionales de octubre, el candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por Partido Federal, Daniel Lipovetzky, habló de su plataforma electoral y se refirió a las versiones de un posible nuevo desembarco de Mauricio Macri en el gobierno nacional a través del exdiputado del PRO Federico Pinedo.

"Por supuesto que (Macri) se sintió destratado por este Gobierno, que es un desastre incluso en las relaciones políticas, pero creo que en lo ideológico, por lo menos en la parte económica, Mauricio piensa parecido al Gobierno", reflexionó Lipovetzky en la 750.

Desde el "Pacto de Acassuso", aquella reunión entre Macri y Milei que selló oficialmente la ruptura de Juntos por el Cambio, las intenciones del fundador del PRO fueron acercarse al hoy presidente.

"Recordemos que en su momento dijo que tenía un equipo para poner en el vergonzoso pacto de Acassuso. Y después, se acordarán, cuando propuso esa comisión de negociación y hasta le puso los nombres y nunca recibió la respuesta por parte del Gobierno", evocó Lipovetzky, exdiputado del PRO.

Sin embargo, Milei hoy está en otra posición, una más complicada, que incluye la fragilidad del escenario económico y social y un horizonte electoral que ya carga con una derrota abultada sobre los hombros.

"Ahora el Gobierno lo necesita y posiblemente Mauricio quiera impulsar a Pinedo y otros dirigentes que están cerca de él. Yo por supuesto soy muy crítico de eso. En definitiva, este es un Gobierno perverso", se desmarcó el ex legislador en En el ojo de la tormenta. Y advirtió: " Es posible que (Macri) se despegue si el Titanic se hunde, es bastante posible porque creo que el Gobierno va a una derrota fuerte en octubre".

Sumado al escenario económico, el reciente escándalo que involucra al candidato del oficialismo nacional en la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, parece socavar aún más las posibilidades de que La Libertad Avanza consiga un desempeño decente en los comicios de octubre.

Con cuestionamientos a Espert por sus vínculos con el narcotráfico, Lipoveztky critcó también la política económica del Ejecutivo, que, aseguró, "gobierna para los mercados". "Los mercados te exigen reformas terribles y cuando lo hacés la gente no te vota. Y cuando no te votan, el mercado se va. Es una enseñanza para todos los gobiernos, acá hay que gobernar para los argentinos", sostuvo.

A propósito de esto, el candidato del Partido Federal dio detalles de su plataforma electoral: "Mi primera propuesta es ponerle un impuesto al carry trade del 1 por ciento y que sea destinado a que la gente viaje gratis o más barato en transporte al laburo y bajar las cargas sociales a las pymes, que son realmente las que hoy dan empleo en la Argentina".