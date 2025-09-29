Dentro de dos semanas se conocerán siete nuevos clasificados al Mundial 2026 cuando se completen las dos fechas restantes de las Eliminatorias Africanas. Pero, un poco antes, la FIFA metió mano y cambió las posiciones en uno de los grupos. Es que la Comisión Disciplinaria del ente regulador del fútbol internacional sancionó a Sudáfrica por la alineación indebida de un futbolista que estaba suspendido (el volante Teboho Mokoena) y, lo que fue triunfo 2-0 sobre Lesoto, pasó a ser derrota 0-2 y la pérdida del liderazgo de su zona.

Con esta sanción, los "Bafana Bafana" pasaron a estar segundos de Benín por diferencia de gol y se les complicó seriamente un camino que parecía bastante asegurado. En Africa, al Mundial clasifican los punteros de cada uno de los nueve grupos mientras que los cuatro mejores segundos pasan a unos playoffs para dirimir el que clasifica al repechaje intercontinental.

En esta zona está también Nigeria, que dependía de un milagro para no quedar eliminada en la próxima fecha y ahora ganó un poco de margen de error. Así las cosas, Benín es puntero con 14 puntos (+4 de diferencia de gol), seguido de Sudáfrica con 14 (+3), Nigeria con 11 (+2), Ruanda con 11 (0), Lesoto con 9 (-3) y Zimbaue con 4 (-6).

El 10 de octubre se jugará la penúltima fecha con Lesoto-Nigeria, Zimbaue-Sudáfrica y Ruanda-Benín mientras que la última tendrá a Lesoto-Zimbaue el 13 y, un día después, Nigeria-Benín y Sudáfrica-Ruanda.

De los nueve boletos que reparte Africa, dos ya tienen dueño: Marruecos y Túnez. Egipto, Cabo Verde, Argelia y Ghana están muy cerca.