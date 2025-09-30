Vanesa Jazmín Quiroga, una mujer trans de 44 años oriunda de Venado Tuerto, fue encontrada sin vida durante el fin de semana. Su cuerpo fue hallado sobre la ruta nacional 33 a la altura del kilómetro 617 y se investigan las causas de su muerte. El colectivo trans de esa localidad reclamó el esclarecimiento del hecho y pidió un rápido accionar de la Justicia. “No sabemos si fue víctima de un accidente o de un crimen. No sabemos si alguien la dejó abandonada, si un camionero la atropelló y huyó, o si se trata de algo aún más grave”, expresaron por medio de un comunicado. Yuliana Aguilar Torres, referente del colectivo trans del sur de la provincia de Santa Fe, recordó que Vanesa “era una compañera que estaba a la espera de que se abra el registro del cupo laboral trans para poder acceder al trabajo”.

El hecho ocurrió el domingo por la madrugada, cuando su cuerpo fue encontrado a la vera de la ruta nacional 33, a pocos kilómetros de la zona urbana de Venado Tuerto.

El caso está siendo investigado por la Justicia y una de las hipótesis que se maneja es la de un homicidio culposo producto de un accidente vial, donde el responsable se dio a la fuga. Por medio de un comunicado, la Comunidad Trans de Venado Tuerto exigió una respuesta rápida de la Justicia y reclamó celeridad para que se pueda dar con los responsables del hecho.

“Esta madrugada nos encontramos con una terrible y dolorosa noticia. Nuestra compañera Vanesa Jazmín Quiroga (Yaya), fue hallada sin vida a la vera de la ruta, en las afueras de nuestra ciudad, Venado Tuerto. Las causas aún se están investigando”, comienza el comunicado. “No sabemos si fue víctima de un accidente o de un crimen. No sabemos si alguien la dejó abandonada, si un camionero la atropelló y huyó, o si se trata de algo aún más grave. Lo que sí sabemos es que estas situaciones no son aisladas”, agrega el mensaje difundido este lunes.

El escrito, firmado por la Comunidad Trans de Venado Tuerto, pidió “seriedad y rapidez” en la investigación, para que ninguna otra mujer pase por esa situación. “Es muy común que las compañeras trans, mientras están trabajando para ganarse el pan diario, queden expuestas a la violencia, al abandono, a la impunidad”, expresa y agrega: “Ser trans en Argentina sigue siendo un riesgo, y no por lo que somos, sino por la discriminación, el odio y el abandono que aún sufrimos”. Por último, el comunicado remarca: “No queremos más compañeras muertas en las rutas, en las calles, en los márgenes”.

Yuliana Aguilar Torres, referente de la comunidad trans de esa ciudad, informó que están trabajando para aportar datos a la causa e indicó que se van a pedir las cámaras de seguridad para corroborar si realmente fue un accidente o se trató de un transfemicidio. Este martes, desde el espacio asistirán a la Fiscalía donde pedirán conocer la información que haya del caso. “Las primeras versiones hablan de un posible accidente, pero nosotras vamos a seguir investigando. Vamos a ver qué avances hay en la causa con el fin de intentar saber cómo se produjo la muerte de nuestra compañera”, expresó en diálogo con Rosario/12.

La dirigente se refirió a las dificultades que atraviesa el colectivo trans y remarcó que la cuestión laboral se encuentra entre los principales aspectos. “Las compañeras trans tenemos que ejercer el trabajo sexual para poder vivir y dentro del trabajo sexual ocurren todas estas cosas. Encontramos gente violenta y que violenta a las compañeras”, expresó.

“Vanesa era una compañera a la espera de que se abra el registro del cupo laboral trans para poder acceder al trabajo. Estaba esperando su reparación histórica, que tenemos en la provincia, para dejar de trabajar en la ruta y vivir un poco mejor. Todas las compañeras sabemos lo que cuesta incluirnos y no todas logramos acceder”, agregó.

En ese sentido, Yuliana explicó que en Venado Tuerto existe la ordenanza de cupo laboral desde 2017. Producto de esa normativa, ella misma se convirtió en la primera mujer trans del país en acceder al empleo público a través del cupo laboral trans.

Sin embargo, remarcó que el registro se abrió solo una vez: “Aproximadamente desde el 2020 que no se cumple el cupo y no ha habido ingresos de compañeras o compañeros trans al trabajo, como dice la ley de cupo laboral trans municipal”, cuestionó.

Por último, se refirió a la militancia y el acompañamiento que se realiza desde el Centro de Día para el Colectivo LGBTI de Venado Tuerto, para que el colectivo logre una inclusión plena en esa ciudad: “Nosotros siempre trabajamos acompañando a nuestras compañeras para que se puedan incluir. Las chicas se capacitan para poder ingresar a los distintos lugares de trabajo donde dice el cupo laboral que pueden entrar, pero hay una precariedad en las políticas públicas hacia nuestro colectivo que lamentablemente no cambia”.