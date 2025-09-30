Las coimas en la Andis y la necesidad de mendigarle un salvataje a Donald Trump para no estallar por los aires son algunas de las pesadillas que envuelven últimamente al Gobierno, que viene cayendo de manera estrepitosa en las encuestas. Así lo indican dos estudios de opinión publicados este lunes. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó
La confianza en el Gobierno bajó 8 puntos en un el último mes
El León, barranca abajo en las encuestas
Así lo indica el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. La caída interanual es del 10 por ciento. Una encuesta de Analogías señala que un 53 por ciento de los ciudadanos consideraron que el Gobierno atraviesa una “crisis”.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.