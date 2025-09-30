El segundo juicio por la desaparición de Daniel Solano ingresó en su etapa final con los alegatos de las partes, y la declaración del policía Cristian Toledo, uno de los tres imputados junto a Walter Etchegaray y Ceferino Muñoz. Leandro Aparicio, abogado de la querella de la familia Solano, explicó a Página12 que se trata de una parte acotada del primer juicio. "La fiscalía describió bien los hech
El jueves 2 habrá sentencia en el segundo juicio por la desaparición del joven trabajador golondrina de origen guaraní
Daniel Solano II: Recta final con los alegatos contra tres policías que encubrieron el crimen
Leandro Aparicio, abogado de la querella de la familia Solano, recordó que hace 5077 días que Daniel Solano desapareció y su cuerpo aún no fue encontrado.
