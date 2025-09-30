Una vecina de Nahir Klimasauskas Viazzi declaró el miércoles en el juicio que se sigue contra Gustavo García Viarengo por femicidio y dijo que escuchó reiterados episodios de violencia desde su departamento. La testigo aportó grabaciones que fueron reproducidas en la audiencia.

La jornada comenzó con una resolución de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, que preside la jueza Norma Roxana Palomo e integran y los jueces Aldo Primucci y Aníbal Burgos Bruseghini, quienes hicieron lugar a la oposición de la querella a la transmisión de los alegatos por YouTube.

El testimonio central del día fue el de una mujer que vivía en el departamento superior al de la pareja. La testigo relató que convivió en el mismo edificio durante dos años, sin mantener vínculos de amistad con ninguno de los involucrados. Describió que las discusiones entre García Viarengo y Klimasauskas Viazzi eran frecuentes, intensas y perturbadoras. “Muy fuertes y feas”, calificó.

La mujer recordó una madrugada en la que fue despertada por llantos desgarradores y súplicas de la víctima, quien pedía que García Viarengo volviera.

También relató que una noche escuchó una discusión en la que el acusado parecía alterado, e impedía que Nahir saliera del departamento. Afirmó que ella pedía irse con sus amigas, se escuchó un golpe fuerte en la pared y el departamento quedó en silencio.

En al menos tres ocasiones, la testigo sintió temor por lo que pudiera ocurrir y decidió grabar los sonidos. Esas grabaciones fueron reproducidas durante la audiencia. Explicó que es un edificio donde se escucha todo.

La testigo dijo que en otra oportunidad, una noche de domingo, le pidió al acusado a través de whatsapp que bajara el volumen del parlante, porque quería descansar ya que debía trabajar al otro día, a lo que él se negó diciendo que el ruido no provenía de su departamento. Ella se asomó por su ventana, y vio que el parlante estaba ubicado en el balcón de García Viarengo. Fue hasta ese departamento y la atendió Klimasauskas Viazzi, mientras él seguía negando que allí fuera el ruido. Entonces se comunicó con la administradora del edificio para que interviniera.

La fiscalía recordó al Tribunal que esa conversación se encontraba en el registro de la pericia realizada al teléfono del acusado el 24 de julio de 2022.

Consultada sobre por qué no llamó a la policía o al 911 ante las peleas, la testigo respondió que después de esas discusiones, siempre terminaban en relaciones, ya que se escuchaban los ruidos, y entonces decidía no comentarlo con nadie porque le parecía que era algo íntimo de la pareja.

Finalizada esta declaración, el tribunal ordenó un cuarto intermedio. La recepción de testimonios continuará mañana miércoles 1° de octubre por la tarde.

El 19 de febrero de 2023, se halló el cuerpo sin vida de Nahir en el patio interno de un edificio céntrico de Orán. La joven había caído desde el cuarto piso. En ese momento, se encontraba acompañada por su pareja, García Viarengo, quien hoy enfrenta cargos por femicidio.