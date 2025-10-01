El reconocido cantautor Rubén Goldín, uno de los integrantes de la Trova Rosarina, que siguió creando y haciendo música, se consagró como uno de los grandes del rock nacional. Esta noche dará un show íntimo y emotivo, en el que repasará temas propios, publicados en sus ocho discos de estudio como solista (A las 21.30, en el salón Jarana de City Center.)
