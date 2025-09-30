La Selección Argentina pondrá segunda este miércoles en el Mundial Sub 20 cuando se enfrente con Australia en un partido que podría adelantar su clasificación a los octavos de final del certamen que está jugando en Chile. La cita para los pibes comandados por Diego Placente será a las 20 en Valparaíso y se podrá ver por Telefe y DSports.

El elenco albiceleste viene de transpirar más de lo planeado en el debut ante Cuba, un triunfo 3-1 que recién se aseguró sobre el final. Fueron 80 minutos jugando con un hombre menos por la expulsión tempranera del central Santiago Fernández (Talleres) y el desgaste se reflejó en varios futbolistas. En consecuencia, habrá que ver si Placente opta por rotar piernas ante los oceánicos.

“Las sensaciones del primer partido fueron positivas, porque fue un partido muy cambiante y muy raro. Habíamos planteado tener mucha la posesión y ser mucho más ofensivos, pero terminamos sacando otras facetas como la parte defensiva que eso también viene bien para para entrenar y para sacar otro otras cualidades, como carácter y personalidad", comentó el entrenador tras la victoria con doblete de Alejo Sarco (Bayer Leverkusen) y un grito de Ian Subiabre (River).





En el primer turno de la jornada de este miércoles, a las 17, se estará disputando el otro partido del grupo con Italia vs. Cuba. Como los europeos también ganaron en su presentación, 1-0 ante Australia, un triunfo ante los isleños y otro de los argentinos en el turno noche, podría definir los dos primeros clasificados de la zona. A su vez, vale recordar que los cuatro mejores terceros (son seis grupos) también avanzan a los octavos de final.

“Uno sueña con llegar lejos pero primero hay que pasar la fase de grupos que es dificilísima. Después iremos mejorando porque de los errores se aprende. Mientras va pasando el torneo nos iremos volviendo más sólidos”, agregó Placente sobre lo que se viene.

Por el lado de Australia, tiene un plantel repleto de jugadores de su campeonato, con algunas excepciones como el arquero Steven Hall (de la Reserva del Brighton inglés), el nueve Musa Touré (Randers de Dinamarca) y el extremo Daniel Bennie (con cierto rodaje en el QPR de la Segunda División inglesa).

“Australia es un gran equipo, se nota que más allá de los jugadores que tiene, está muy trabajado. Hace muchos días que están en Chile y en esas cosas se ven los pequeños detalles. Mientras otros equipos agarran solidez a lo largo del torneo, ellos ya la tienen por todo lo entrenado. Su principal virtud es todo el trabajo que tienen, va a ser muy difícil. Contra Italia merecieron ganar y terminaron perdiendo”, analizó Placente sobre el próximo rival.

Bombardeo yanqui

El Mundial Sub 20 empezará a transitar su quinto día consecutivo de competencia este miércoles, obligado por un calendario internacional apretado. Son nueve jornadas seguidas de acción hasta el domingo, cuando se cerrará la fase de grupos. Los octavos de final arrancarán el martes 7.

En lo que va del certamen ya se registraron un par de sorpresas, como el 2-0 de Marruecos a España o el empate 2-2 de México con Brasil. Sin embargo, la gran nota hasta ahora la dio Estados Unidos al brindarle una bienvenida para nada amable a la debutante Nueva Caledonia. Los oceánicos fueron bombardeados por un 9 a 1 yanqui -la cuarta mayor goleada de la historia del torneo- y la gran figura del encuentro fue Benjamín Cremaschi, de ascendencia argentina, excompañero de Lionel Messi en Inter Miami (fue cedido al Parma de Italia por una pelea con Javier Mascherano) y autor de tres goles y dos asistencias.

Cremaschi fue convocado a la Sub 20 albiceleste en su momento pero eligió jugar con la camiseta estadounidense y ya debutó incluso con la Mayor de ese país.